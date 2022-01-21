"Гроші пішли, продані, спи***ні": "Схеми" оприлюднили розмови призначеного за Зеленського керівника підприємства "Енергоатома" про зрив запуску об'єкта в Чорнобилі

Про це повідомляє "Радіо Свобода".



За даними журналістів, 28 грудня 2020 року у Києві відбулася нарада в офісі компанії "Атомпроектінжиніринг" - відокремленого підрозділу державної компанії НАЕК "Енергоатом", яка є оператором усіх українських атомних електростанцій.



Розслідувачі отримали аудіозапис наради та, проаналізувавши його, заявили про високу імовірінсть автентичності.



На записі можна почути голос, схожий на голос генерального директора "Атомпроектінжиніринг" Миколи Божка. Кероване ним пдприємство зокрема будує об'єкт на території Чорнобильської зони відчуження.



"Давайте, щоб із цим розбиратися предметно. Можна попросити вас все-таки об'єктивно. Ви ж розумієте, що гроші пішли, продані, сп***жені (вкрадені - ред.) і таке інше. Потрібно знаходити інші джерела фінансування і до того ж їх треба якось узаконити. Як? Ми ще не дуже розуміємо", - промовляє голос, схожий на Божка.



Крім того, той самий голос каже про нецільове використання коштів, щоб "врятувати вас і себе".



"Те, що ми зараз з вами розраховуємо, тобто це ось тут, і як я їх буду закривати потім, я ще не знаю. Мені потрібно було вас рятувати і себе рятувати, і тому там ми пішли на реальні порушення. Ми заплатили вам гроші нецільові. До першої перевірки", - промовляє схожий на Божка голос.



Також на записі можна почути голоса ще кількох людей. За даними журналістів, це особи, які мають безпосередній стосунок до цього будівництва: заступниця Божка з виробництва Ірина Мітічкіна, заступник директора ТОВ БК "Укрбудмонтаж" (довгий час було головним підрядником будівництва) Микола Годван, директор субпідряника будівництва ПрАТ "Укренергомонтаж" Михайло Бородавко, директор іншого субпідрядника - корпорації "Укратомприлад" Валерій Петренко.



"Ніхто топити нікого не буде. Там, де можна витягувати, будемо допомагати витягувати", - каже голос, схожий на Божка.



Учасники наради обговорили питання державних грошей, які вже пішли на будівництво об'єкту.



"Нам потрібно знайти буде варіант, як ми і звідки будемо перекривати", - підсумовує схожий на Божка голос.



Журналісти зазначають, що після приходу до влади команди Володимира Зеленського очільником "Енергоатома" в 2020 році призначили Петра Котіна, який раніше керував Запорізькою АЕС.



Роботи на об'єкті "Енергоатома" нове керівництво взялося завершити до кінця вересня 2020 року, а виконати це завдання доручили новому очільнику "Атомпроектінжиніринг" (підрозділу "Енергоатому", що виступає замовником робіт) Миколі Божку.



"Нам вашої крові не треба… Нам треба знайти варіант, як ми закриємо ці всі питання максимально законно. Усе, що ми не можемо закрити за законом, ми те будемо виносити на суди і на все інше. Якщо є найменший спосіб закрити питання, ми закриватимемо його з вами. Будемо напружуватися і закривати", - каже на запису голос, схожий на Божка.



За даними журналістів, наприкінці грудня 2021 року у кабінеті Божка за участі найближчих співробітників і підрядників об'єкту відбулася така розмова про витрати на сховище:



- 330 тис. євро, - сказав заступник директора "Укрбудмонтажу" Микола Годван.



- 400, - відповів директор "Укренергомонтажу" Михайло Бородавко.



- Заводська ціна, - сказав Годван.



- Ну, щось там "прикурили", - сказав Божко.



- Ну хай буде 400, - відповів Годван.



- Плюс перевезення, - додав Бородавко.



- Ок. Хай буде 400. Вмовили. 400, - сказав Годван.



Журналісти зазначають, що нову закупівлю, про яку згадує голос, схожий на Божка, "Атомпроектінжиніринг" провів без тендеру і публічно цієї інформації керівництво не розголошує. 9 грудня 2020 року було підписано контракт про 422 млн грн на добудову сховища.



За даними розслідувачів: нового підрядника на стратегічний об'єкт обирали таким чином: 4 грудня 2020 року держпідприємство самостійно надіслало трьом обраним на власний розсуд приватним компаніям пропозиції завершити будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива, а менше ніж за тиждень уклало договір з однією з них - фірмою ТОВ "БК КБР".



7 грудня, до укладання контракту на понад 420 млн, тодішній віцепрезидент НАЕК "Енергоатом", а нині - міністр енергетики Герман Галущенко затвердив запит на авансовий платіж у 210 млн грн саме для цієї компанії.



Журналісти запитали міністра Галущенка про залучення підрядника без проведення відкритого тендеру.



"Треба подивитись, це ж формальність, ми авансування даємо на важливі роботи і це не тільки цей, там багато таких авансувань. Я навіть назви не знаю цієї компанії, я знаю, що точно це ж якісь процедури були і якраз мова йшла про те, що треба швидко це робити", - відповів Галущенко.



Керівник "Енергоатому" Петро Котін, коли розслідувачі намагалися поставити йому запитання, утік від знімальної групи "Схем".



Розслідувачі не знайшли інформації про те, що ТОВ "БК КБР" мала досвід робіт на об'єктах ядерної інфраструктури, проте виявили її інші державні підряди - для Держспецзв'язку, Служби зовнішньої розвідки та київського офісу ДБР. Наразі компанія споруджує вольєри для тварин у Київському зоопарку. Також ця фірма ремонтувала мансарду однієї з будівель Верховного суду.



"Але - жодної згадки про роботи на ядерних об'єктах", - зазначають "Схеми".



За даними журналістів, створеною у 2016 році київською компанією "КБР" керує і одноосібно володіє киянин Дмитро Нестерук.



Він пояснив "Схемам", що хоча централізоване сховище - нестандартний об'єкт, будівельні роботи там ведуться типові, в яких його персонал має досвід і допуск до різних ступенів секретності.



"Виходить, ще у грудні 2020-го "Енергоатом" оголосив, що об’єкт готовий майже на 100% та вже у травні 2021-го почне приймати відпрацьоване ядерне паливо. Але у тому ж грудні державна компанія підписує непублічний контракт на 422 мільйони гривень на продовження робіт. Що купують, за скільки, кошторис витрат - теж непублічні, тож громадськість та журналісти їх не бачать та не можуть проконтролювати", - зазначають журналісти.



Крім того, розслідувачі з'ясували, що поки здачу об'єкту відкладали, "Енергоатом" продовжував перераховувати державні гроші приватній компанії ТОВ "БК КБР", не обмежуючись законтрактованими понад 420 млн грн.



"Схеми" заявили, що за допомогою джерел у податкових органах отримали доступ до фінансових операцій компанії ТОВ "БК КБР" і виявили, що до кінця 2021 року приватна компанія отримала від "Енергоатому" на будівництво сховища вже 1 млрд 145 млн грн.



Керівник "Енергоатому" Петро Котін і учасники зазначених нарад відмовилися надати журналістам пояснення щодо наведених операцій.



"Попри відмову посадовців "Енергоатому" коментувати викладені у сюжеті факти, редакція направила їм письмові запити і готова оприлюднити їхню позицію - разом з позицією інших згаданих у сюжеті осіб, щойно вона надійде", - зазначили журналісти.



Редакція "Схем" також звернулася за коментарем щодо ходу будівництва до Міжнародного агентства з атомної енергії і головного кредитора об'єкту - Bank of America.



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