Група сенаторів у США пропонує заблокувати резерви РФ у золоті
Біпартійна група сенаторів США вносить білль (законопроєкт), яким пропонується заборонити операції Росії з резервами у золоті, адже вони можуть пом’якшити наслідки від санкцій
Про це повідомляє американське видання Axios.
Законопроєкт, внесений сенаторами Анґусом Кінгом, Джоном Корніном, Біллом Гаґерті і Меґґі Гассан буде спрямований на здатність Росії продавати золоті резерви. Це застосовує вторинні санкції до будь-яких американських організацій, які здійснюють операції з золотом центрального банку Росії.
"Група планує включити такі законодавчі норми у загальний білль видатків, який США необхідно ухвалити до 11 березня, аби уникнути шатдауну. Росія має близько 132 мільярдів доларів золотих запасів і збільшувала їхню частку відколи США запровадили санкції проти Росії за анексію агресором українського Криму", – розповідають у виданні.
Великі резерви золота в Росії є одним із небагатьох активів, що залишилися, які Путін може використати, щоб утримати економіку своєї країни від ще більшого падіння. Якщо на ці резерви будуть накладенні санкції, то США зможуть ще більше ізолювати РФ від світової економіки та ускладнити військову кампанію Кремля.
- Нагадаємо, Європейська комісія підготувала новий пакет санкцій проти Росії та Білорусі через вторгнення в Україну, націлений проти російських олігархів і трьох білоруських банків, а також забороняє експорт з ЄС військово-морського обладнання та програмного забезпечення до РФ.
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