Ситуація у Грузії цікава для нас тому, що, за великим рахунком, Грузія являє собою "модульний проєкт" для московитів з "реінтеграції" колишніх держав СРСР до свого нового імперського простору.

Чому така важлива Грузія? І чому саме на ній "відпрацьовували" технології, які потім переносили й на Україну (і, очевидно, планували переносити і на наступні держави пізніше)?

Держави, що виникли на місці колишнього СРСР дуже умовно можна поділити на дві великі групи (хоча ясно, що у межах цих груп самі ці держави дуже відмінні).

Держави, що виникли на місці колишнього СРСР дуже умовно можна поділити на дві великі групи (хоча ясно, що у межах цих груп самі ці держави дуже відмінні)

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Перша — це ті, які продовжували існувати як сателіти Москви. Найяскравіший приклад — Білорусь, яка так і не стала повноцінною незалежною державою, а досі існує у статусі протекторату. З ними все просто. Лише придушуй періодично спроби повстання. Робити це не так складно, оскільки розвиток громадянського суспільства вдалося пригальмувати, інституції відсутні, альтернатив ніхто не знає.

Друга група — це держави, які обрали собі за напрямок руху — від Москви. Переважно — у "західному напрямку". Звісно, ці держави теж розпадаються на підгрупи. Є Естонія, Латвія та Литва, які, використовуючи свій державницький досвід минулого, одразу чітко рушили у ЄС і НАТО, встигнувши заховатися під "парасолькою", поки Москва переживала черговий "смутний час".

А є Грузія, Молдова та Україна, на які чекали 30 років поневірянь, революцій та війн. Зрештою, Європа одержала у вигляді нападу московитів на Україну найбільшу війну за 70 років.

При цьому, у кремлі мають виразні наміри повернути під свій контроль весь колишній СРСР, та й колишній "Варшавський блок". Про це вони, власне, і заявили в "ультиматумі" для США та НАТО від 2021 року. Отже, і Литву з Естонією теж хочуть "повертати". Не зважаючи на членство у НАТО. І у Вільнюсі, Ризі та Таллінні це прекрасно розуміють.

У кремлі мають виразні наміри повернути під свій контроль весь колишній СРСР, та й колишній "Варшавський блок". Про це вони, власне, і заявили в "ультиматумі" для США та НАТО від 2021 року

Але одне діло — укріплювати режим Лукашенка у Білорусі, де окрім цього режиму, власне, нічого не було, а інша річ — втягнути суспільства, що звикли розвиватися на інших засадах. Тут потрібен інший підхід. І його "обкатували" на Грузії. Думаю, і для України готували щось у цьому ж ключі.

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Сенс цього підходу такий. Частину держави окупує та анексуєш. Супроводжуєш це військовим терором, який повинен створити враження, що захисту від цього терору немає. І далі просуваєш на не анексованій території лояльних тобі політиків, які не демонструють цю лояльність у прямий спосіб, але роблять те, що тобі потрібно. При цьому, спираються вони не на "любов" до московитів, а суто на паралізуючий шлях. Мовляв, оскільки ти нічого з московитською загрозою зробити не можеш, то треба "не провокувати".

Отже, схема така: 1) дробимо державу, якісь частини анексуємо напряму, десь ставимо у політичний спосіб лояльних політиків; 2) спираємося на страх, залякування та пропаганду, "аби не було повторення такої війни".

Нинішній грузинський режим такий цінний для кремля, оскільки вселяє в них віру, що так само можна "повернути Україну": половину "приєднати до Росії", десь у Центральній Україні поставити маріонеткові режими, а у Львові - "уряд", який буде розказувати, що "москалі — звірі, але краще їх не провокувати"

У випадку Грузії це спрацювало. Тому нинішній грузинський режим такий цінний для кремля, оскільки вселяє в них віру, що так само можна "повернути Україну": половину "приєднати до Росії", десь у Центральній Україні поставити маріонеткові режими, а у Львові - "уряд", який буде розказувати, що "москалі — звірі, але краще їх не провокувати". Зрозуміло, все це — дурне випорожнення свідомості шизо-ідеологів, але, дивлячись на Грузію, розумієш, яке майбутнє у кремлі могли планувати для України.

Тому так бісяться кремлівські пропагандисти на кшталт Симоньян та обіцяють "стерти Тбілісі на порох", адже розуміють, що всі їхні спроби обдурити хід історії — марні. І Грузія теж уже повертається на нормальний, магістральний шлях розвитку, хоча там, очевидно, ще і буде довга та складна боротьба. Але і в Білорусі теж впаде режим Лукашенка, і всі інші маріонеткові режими.

Можна нескінченно вибудовувати складні технологічні конструкти, вибудовувати механізм терору, прагнути всіх налякати... Але саму історію не налякаєш ніколи.

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Про автора. Петро Олещук, політолог

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