ГУР Міноборони оприлюднило список російських десантників, котрі воюють проти України
Українська розвідка оприлюднила список військових 56-ї бригади ДШВ із Волгоградської області РФ, які воюють проти України
Про це повідомило ГУР Міноборони.
"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 56-ї десантно-штурмової бригади в/ч 74507 м. Камишин, Волгоградської області (Феодосія, Крим), що скоюють воєнні злочини проти народу України", - зазначили в розвідці.
У розвідці наголосили, що за злочини проти мирних мешканців України воєнних злочинців притягнуть до відповідальності перед законом.
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