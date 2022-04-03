ГУР Міноборони оприлюднило список російських десантників, котрі воюють проти України

Про це повідомило ГУР Міноборони.



"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 56-ї десантно-штурмової бригади в/ч 74507 м. Камишин, Волгоградської області (Феодосія, Крим), що скоюють воєнні злочини проти народу України", - зазначили в розвідці.



У розвідці наголосили, що за злочини проти мирних мешканців України воєнних злочинців притягнуть до відповідальності перед законом.

Нагадаємо, раніше розвідка оприлюднила список артилеристів з Інгушетії, які воюють в Україні.

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