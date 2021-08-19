Гурт "Жадан і Собаки" випустив власне пиво
Музичний гурт "Жадан і Собаки" випустив своє пиво
Про це повідомила офіційна сторінка Жадана у Facebook.
"Ми переконані, що пити потрібно так, аби на ранок не було нестримно боляче за безтямно витрачені, чесно зароблені гроші. Тому, разом із колегами й духовними побратимами з броварні Rebrew, ми вирішили випустити своє власне собаче пиво", - йдеться у повідомленні.
Назва пива - Жадан і Собаки Session IPA. Воно уже є в продажу..
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