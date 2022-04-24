"Їх там толпа була". Українці показали, як нищать окупантів з гармати бронетранспортера "Буцефал"

Відповідне відео політик оприлюднив сьогодні, 24 квітня 2022 року, передає Еспресо.TV.



На зробленому з середини бронетранспортера запису видно, що росіяни несподівано для стрільця вийшли на лінію вогню.



"Це наші?", - перепитує він у офіцера.



Командир у відповідь заперечує й віддає наказ негайно вести вогонь на ураження.



"Пі**ри! Ближче, ближче... Давай ї*аш!", - каже український офіцер.



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Стрілець виконує наказ й прицільно знищує групу ворожої піхоти.



"Їх там толпа була!", - вигукує після цього рядовий.



Мисягін, своєю чергою, підписав викладене відео наступним чином:



"Український БТР-4Е "Буцефал" за рахунок автоматичної гармати калібром 30-мм, успішно кришить групу "асвабадителей".



Шансів доповзти до полону немає".

