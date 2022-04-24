"Їх там толпа була". Українці показали, як нищать окупантів з гармати бронетранспортера "Буцефал"
Народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін продемонстрував кадри бою з російськими інтервентами. На них українські військові б'ють по супротивнику з БТР-4 "Буцефал"
Відповідне відео політик оприлюднив сьогодні, 24 квітня 2022 року, передає Еспресо.TV.
На зробленому з середини бронетранспортера запису видно, що росіяни несподівано для стрільця вийшли на лінію вогню.
"Це наші?", - перепитує він у офіцера.
Командир у відповідь заперечує й віддає наказ негайно вести вогонь на ураження.
"Пі**ри! Ближче, ближче... Давай ї*аш!", - каже український офіцер.
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Стрілець виконує наказ й прицільно знищує групу ворожої піхоти.
"Їх там толпа була!", - вигукує після цього рядовий.
Мисягін, своєю чергою, підписав викладене відео наступним чином:
"Український БТР-4Е "Буцефал" за рахунок автоматичної гармати калібром 30-мм, успішно кришить групу "асвабадителей".
Шансів доповзти до полону немає".
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