Імовірність заколоту в РФ та особистої небезпеки для Путіна зростає щодня, - ексдепутат Держдуми

Про це колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов заявив в ефірі Радіо НВ.

"Нині немає більш опозиційно настроєного кола всередині російського суспільства, ніж російський уряд. Вони там сто відсотків шоковані тим, що відбувається з війною, не згодні з цим, але не можуть нічого зробити. Вони не розуміють, що їм зараз зробити. (Їм кажуть - ред.), що це не їхня справа, що це рішення великого вождя, і вони просто сидять тихо і все", - сказав він.

За словами ексдепутата, переважна більшість в оточенні Путіна хотіла б завершити війну в Україні з мінімальними втратами для Росії і відновити хоч якісь зв'язки із Заходом.

Так, за словами Пономарьова, "імовірність якогось заколоту та особистої небезпеки для Путіна зростає щодня".

"Це очевидно. Але ще немає певного тригера, який би змусив людей діяти. Їм зараз страшніше щось зробити проти Путіна, ніж залишатися такими, якими вони є. Я вважаю, що з часом це змінюватиметься, бо там і населення дуже незадоволене, і тиск Заходу зростатиме", - сказав політик.

29 травня у інтерв'ю французькому телеканалу TF1 міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров прокоментував здогадки про те, що у президента Володимира Путіна є серйозна хвороба. Лавров вважає, що в Путіна не видно симптомів жодних хвороб.

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