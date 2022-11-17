"Інгулець" - "Динамо": де та коли дивитись перенесений матч 1-го туру УПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 13-му тур "Дінпро-1" зіграв унічию з "Ворсклою" - 1:1, "Шахтар" не зміг переграти "Зорю" - 2:2, а "Динамо" - "Колос" - 0:0.

"Дніпро-1" має 32 очка та лідирує. "Шахтар" з 27 пунктами йде другим та має гру в запасі. "Зоря" третя з 23 балами. У "Динамо" 20 очок та п'ята позиція.

Сьогодні, 17 листопада, київське "Динамо" зустрінеться з "Інгульцем" у перенесеному матчі 1-го туру УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга

1-й тур

17 листопада

"Інгулець" - "Динамо"

Початок о 13:00

Трансляція - Setanta

13 листопада перед матчем між "Шахтарем" та "Зорею" арбітр Катерина Монзуль на честь визволення Херсона винесла на поле кавун замість м'яча.

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