"Інгулець" - "Динамо": де та коли дивитись перенесений матч 1-го туру УПЛ
Сьогодні, 17 листопада, у перенесеному матчі 1-го туру УПЛ зіграють "Інгулець" і "Динамо"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 13-му тур "Дінпро-1" зіграв унічию з "Ворсклою" - 1:1, "Шахтар" не зміг переграти "Зорю" - 2:2, а "Динамо" - "Колос" - 0:0.
"Дніпро-1" має 32 очка та лідирує. "Шахтар" з 27 пунктами йде другим та має гру в запасі. "Зоря" третя з 23 балами. У "Динамо" 20 очок та п'ята позиція.
Сьогодні, 17 листопада, київське "Динамо" зустрінеться з "Інгульцем" у перенесеному матчі 1-го туру УПЛ.
Українська Прем'єр-ліга
1-й тур
17 листопада
"Інгулець" - "Динамо"
Початок о 13:00
Трансляція - Setanta
- 13 листопада перед матчем між "Шахтарем" та "Зорею" арбітр Катерина Монзуль на честь визволення Херсона винесла на поле кавун замість м'яча.
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