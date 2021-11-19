Ініціатива США не визнавати Путіна після 2024 року - це втручання у справи РФ, - Пєсков

Про це повідомляє РБК.



"Кожен раз нам здається, що нічого більш безглуздого, нічого більш агресивного, недружнього й неконструктивного з того боку океану (із США -ред.) більше прийти не може. І кожен раз ми помиляємося. Приходить, на жаль", - сказав Пєсков.

Він назвав такі заяви конгресменів втручанням у справи Росії.

"Ми вважаємо неприйнятними подібні ініціативи конгресменів, вважаємо це втручанням у наші справи і переконані, що тільки росіяни можуть визначати, хто і коли повинен бути президентом РФ. Жодна інша країна світу, парламентарії жодної іншої країни світу не можуть претендувати на це", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, 19 листопада повідомили, що в Конгресі США підготували резолюцію про невизнання легітимності Путіна після 2024 року.

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