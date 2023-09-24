Іноземні юристи готують досьє, в якому звинувачують РФ у навмисному заподіянні голоду на ТОТ, для передачі до Міжнародного кримінального суду

Про це повідомляє The Guardian.

Юристи задокументовують випадки, коли російські загарбники використовували голод як зброю війни, додаючи докази для того, щоб Міжнародний кримінальний суд розпочав перше судове переслідування з цього приводу і висунув звинувачення російському президенту Володимиру Путіну.

Global Rights Compliance працює з українською прокуратурою до кінця наступного року, щоб скласти досьє для подачі заяву відповідно до статті 15 Римського статуту. Юристи намагатимуться ідентифікувати злочинців, зокрема, чи вимагати висунення звинувачення Путіну, як було в березні, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента за керування "незаконною депортацією" українських дітей до Росії з окупованих територій. Юристи співпрацюють із розвідкою, щоб деталізувати приклади воєнних злочинів і взяти участь в аналізі збитків.

Юсуф Хан, старший юрист юридичної фірми Global Rights Compliance, яка співпрацює з українською прокуратурою, сказав, що "озброєння продовольства відбувалося в три етапи", починаючи з початкового вторгнення, коли українські міста були в облозі, а постачання продовольства припинено.

Слідчі особливо зосереджені на облозі Маріуполя, додав Хан. Постачання продовольства до міста було припинено, коридори гуманітарної допомоги заблоковані або розбомблені, через що, голодуючим цивільним людям було дуже важко або неможливо втекти. Також задокументований інцидент загибелі 20 мирних жителів у Чернігові вранці 16 березня 2022 року, коли російські осколкові бомби вибухнули біля супермаркету в місті, де українці стояли в черзі за хлібом і продуктами.

Другим етапом було знищення запасів їжі та води, а також джерел енергії по всій Україні, які адвокат назвав "об’єктами, необхідними для виживання цивільного населення".

"Такі атаки були злочинами не результату, а злочинами з наміром. Якщо ви знищуєте об’єкти, які потрібні цивільним особам, наприклад, енергетичну інфраструктуру в розпал зими, ваші дії є передбачуваними",- скзав юрист.

В Миколаєві люди залишилися без питної води на початку війни, коли російські війська захопили помпову станцію. Мешканці покладалися лише на воду, яку доставляли, щоб вони могли безпечно пити та митися.

Третьою фазує стали спроби РФ обмежити експорт українського продовольства.

"Тоді ми бачили, як Росія атакувала зернові об’єкти на Дунаї та грала м’язами в Чорному морі", - сказав Хан, посилаючись на звіти українських чиновників про те, що наприкінці липня та на початку серпня минулого року було знищено 270 000 тонн харчових продуктів.