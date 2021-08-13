Інвесткомпанія Dragon Capital купує виробника мінеральних вод "Трускавецька"
Антимонопольний комітет України дозволив інвестиційній компанії Dragon Capital придбати виробника мінеральних вод "Трускавецька"
Про це повідомила пресслужба АМКУ.
Згідно з повідомленням, АМКУ дозволив компанії Dragon Capital Investments Limited опосередковане набуття контролю щодо низки компаній з видобування та реалізації мінеральних вод під торговою маркою (ТМ) "Трускавецька".
Зазначається, що продавцем у рамках запланованої концентрації є українська група компаній IDS, яка є частиною міжнародної групи і одним з найбільших гравців на ринку мінеральних та питних вод.
В АМКУ зауважили, що Dragon Capital не має у своєму портфелі аналогічного бізнесу. Відтак, учасники концентрації здійснюють діяльність на різних товарних ринках. При цьому концентрація може покращити конкурентне середовище на ринках мінеральних вод, оскільки частка IDS зменшиться, а на ринок вийде новий учасник.
"З огляду на це АМКУ прийняв рішення, що заявлена концентрація не призведе до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках. Тому було надано відповідний дозвіл", - зазначили у пресслужбі.
У Комітеті додали, що в портфелі продавця лишається бізнес з видобування та реалізації мінеральних природних та питних вод під ТМ "Моршинська", "Миргородська", Borjomi, Aqua Life та Hemp Water.
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