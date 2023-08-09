Про це інформує Reuters, посилаючись на повідомлення іранського інформаційного агентства Tasnim.

"Ця ракета, яка є новим поколінням крилатих ракет іранського виробництва, наразі проходить випробування і стане новою сторінкою в оборонній могутності Ірану", - пише агентство.

Зазначається, що відповідна заява з'явилася на тлі наростаючого напруження у відносинах Ірану та США. Крім того, минулого тижня Іран представив нові кораблі, оснащені ракетами дальністю 600 км.