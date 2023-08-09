Іран заявив, що отримав технологію створення надзвукової крилатої ракети
Іран заявив, що отримав технологію для створення надзвукової крилатої ракети: вона все ще нібито перебуває на стадії випробувань
Про це інформує Reuters, посилаючись на повідомлення іранського інформаційного агентства Tasnim.
"Ця ракета, яка є новим поколінням крилатих ракет іранського виробництва, наразі проходить випробування і стане новою сторінкою в оборонній могутності Ірану", - пише агентство.
Зазначається, що відповідна заява з'явилася на тлі наростаючого напруження у відносинах Ірану та США. Крім того, минулого тижня Іран представив нові кораблі, оснащені ракетами дальністю 600 км.
- 24 липня корпус вартових ісламської революції (КВІР) представив модернізовану версію іранського безпілотника Shahed-149 Gaza.
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