Ірина Геращенко: нарешті Зеленський і його схеми відмивання брудних грошей Коломойського – на перших шпальтах світових видань

Про це з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко. Вона наголосила – йдеться про відмивання структурами Зеленського грошей, які олігарх Коломойський вивів із ПриватБанку.



«Зеленський все життя мріяв потрапити на шпальти світових медіа. Мрії збуваються. І сьогодні «зелений барига» і «офшорний президент» – на перших сторінках BBC, Guardian, Washington Post», – констатує Геращенко.



«Мова про те, що було виведено злочинним шляхом більше 40 мільйонів доларів з ПриватБанку, куди держава для рефінансу влила 155 мільярдів гривень», – нагадала Геращенко.



«І тому, дорогі пенсіонери, коли ви запитуєте, а чому у вас пенсія 1700 гривень, запитайте про це в «офшорного президента». Який відповідно до розслідування мого колеги Володимира Ар’єва за 5 найважчих років сплатив знаєте скільки податків? В 2014 році – нуль. В 2015 році – 3000 гривень. А за п’ять найважчих років, перед своїм президентством цей «дуже успішний бізнесмен» і «зелений барига» сплатив з 10 компаній лише мільйон 300 гривень податків» – нагадала співголова фракції.



«Чи порушать правоохоронні органи кримінальні справи проти «офшорного президента»? Очевидно, що ні, тому що всі вони тусувалися на дискотеці в Трускавці», – нагадала Геращенко.



Вона також зауважила, що Зеленський у Трускавці зізнався у тому , що саме він подзвонив білоруському диктатору Лукашенку і повідомив про «вагнерівців».



«Там він зізнався ще і в державному злочині, в тому, що саме він зателефонував Лукашенку і розповів, що вагнерівці заїхали на його територію. А його колишня прессекретарка на олігархічному каналі пішла далі: вона сказала, що Лукашенко в розмові з «зеленим баригою» ще обіцяв обов’язково віддати вагнерівців. Тому мова йде і про державну зраду. Чи буде цьому присвячено РНБО? Очевидно, що ні», – резюмує Ірина Геращенко.