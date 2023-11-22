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Їстівні гриби: кому не можна категорично їх вживати

22 листопада, 2023 середа
12:45
Здоров'я Гриби

Гриби – це природний продукт, що володіє неповторним смаком та багатим складом корисних речовин. Однак, є три категорії людей, яким не можна їх вживати

Гриби - це надзвичайно цінний природний продукт, який дарує нам не лише вишуканий смак, але й має корисний вплив на організм. Однак, як і кожен продукт, вони мають свої особливості та ризики.

Для багатьох, гриби є відмінним джерелом поживних речовин, а для інших, виявляються небезпечними через ризик отруєння, алергічних реакцій або проблемами з шлунково-кишковим трактом. В статті розглянемо всі особливості грибів, їхні корисні властивості, а також, кому заборонено їх вживати взагалі.

Корисні властивості грибів

Гриби - це чудове джерело багатьох корисних речовин для нашого організму. Вони багаті білком, який є важливим будівельним матеріалом для клітин тіла. В більшості сирих грибів близько 1.6-5 г білку на 100 г продукту. Однак, у сушених варіантах вміст білку може досягати 35,4 г (підосичник червоний), або, наприклад, 27,6 г - білий гриб.

Гриби містять багато вітамінів та мінералів, включаючи вітаміни групи В, D, калій, залізо, магній та інші корисні мікроелементи. До речі, саме для вегетаріанців та веганів вміст вітаміну D в грибах має важливу роль, адже традиційним джерелом цього вітаміну є риба та молочні продукти.

Гриби також є містять специфічні амінокислоти, які корисні для підтримки здоров'я травлення та імунної системи, наприклад, лізин, фенілаланін, триптофан та інші.

Іншим важливим аспектом є антиоксидантні властивості грибів, які допомагають організму боротися зі стресом та запобігають окисненню клітин, зменшуючи ризик розвитку різних захворювань. Деякі дослідження показують, що вживання грибів може підвищити імунітет, сприяти покращенню обміну речовин та зниженню ризику виникнення серцево-судинних захворювань.

Саме через вміст глутатіону, деякі гриби мають антиоксидантні, імуномодулюючі та протизапальні властивості. "Завдяки цьому цей продукт може мати детоксикаційні властивості та посилювати захисні властивості організму", – розповів дослідник грибів і професор наук про охорону здоров'я Пеннського державного університету Джон Річі.

Однак, варто звертати увагу на правильну та безпечну обробку грибів перед готуванням для їжі, а також, збирати гриби якомога далі від доріг чи виробництв. Це обумовлено тим, що гриби дуже легко адсорбують забруднення та можуть накопичувати в собі важкі метали чи радіоактивні речовини.

Фото: Freepik

Шкідливі властивості грибів для людини

Не всі гриби є безпечними для споживання і навіть деякі види, що схожі на їстівні, можуть виявитися отруйними, тому краще завжди бути обережним.

У таких отруйних грибах містяться речовини, як аматоксини, мускарин, іботенова кислота, гемолізини та інші. Вони можуть призводити до розширення зіниць, нудоти, пошкодити клітини печінки, нирок та інших органів аж до летального випадку. До того ж, такі речовини можуть викликати отруєння навіть у невеликих кількостях.

Гриби мають складну структуру та багаті на клітковину, що робить їх важкими для перетравлення. Споживання великих кількостей може викликати розлади шлунково-кишкового тракту, призводити до виразки шлунка або діареї.

Навіть без отруйних сполук, деякі види грибів містять речовини, які у великих кількостях можуть бути шкідливими для здоров'я, наприклад, певні важкі метали та сполуки. Це обумовлено тим, що гриби поглинають токсини з навколишнього середовища, тому важливо збирати їх у місцях, де відсутні забруднення.

Кому не можна їсти гриби?

Відповідно до даних МОЗ, є три категорії людей, яким не варто вживати навіть безпечні види грибів:

  • Діти, яким не виповнилось 12 років
  • Вагітні жінки та ті, хто годують грудьми
  • Люди похилого віку

Хоча деякі гриби є безпечними, під час вагітності та періоду годування грудьми рекомендується утриматися від споживання грибів через можливість інфекцій чи алергічних реакцій, що можуть вплинути на здоров'я дитини.

Що стосується дітей, як зазначалось раніше, гриби мають складну структуру, яка є важкою для перетравлення навіть у дорослому віці, тому дитячому організму це зробити ще важче. Також, існують дослідження, що вказують на відсутність у дітей ферментів, необхідних для повного розщеплення складних білків (хітину), які зазвичай містяться у грибах. Ці ферменти зазвичай є в травній системі дорослих. Таким чином, неспроможність дітей перетравлювати ці складні білки може призвести до проблем з шлунком та спричинити негативні реакції, такі як травматичні подразнення шлунково-кишкового тракту.

Зі свого боку, спеціаліст Центру громадського здоров'я МОЗ України Наталія Усенко в етері телеканалу "Україна 24" пояснила: "Взагалі не варто вживати гриби в їжу маленьким дітям, не рекомендується вагітним жінкам і людям похилого віку. У дітей недоформована травна система, вони не впораються з тими нерозчинними білками, які містяться в грибах. У вагітних і матерів, які годують - це складний період, у людей літнього віку гірше починає працювати травна система".

Тому, рекомендується утримувати дітей, літніх людей та вагітних жінок від споживання грибів.

Фото: Freepik

Як часто можна вживати їстівні гриби?

Частота споживання грибів може варіюватися залежно від багатьох факторів, таких як ваше загальне здоров'я, індивідуальна переносимість, якість грибів тощо. Однак рекомендується дотримуватися розумних меж споживання та різноманітності харчування, щоб забезпечити виважену дієту.

Гриби можна вводити в щоденний повноцінний раціон, але сформувати точну безпечну кількість досить складно. Це буде залежати від багатьох факторів, зокрема і видів грибів. "Гриби уповільнюють виділення шлункового соку, внаслідок чого може погіршуватися не тільки перетравлювання самих грибів, але й іншої їжі, спожитої разом з ними. Тому гриби вважають важкою їжею, і навіть здоровим людям не рекомендовано їсти їх часто й у великих кількостях", - зазначає сімейний лікар Антон Асонов у матеріалі Медичного центру Святої Параскеви.

Велика порція грибів може призвести до перевищення норми споживання деяких хімічних речовин та мінералів, що може спричинити проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Тому, вживайте гриби у розумних кількостях.

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