Про це повідомляє CNN.

"Хтось тримає дуже важливий папірець", - стверджує представниця каліфорнійської лотереї Керолін Беккер. Вона додає, що ім‘я переможця поки невідомо.

Щасливий квиток продали в американському місті Альтаден. На момент розіграшу сума джекпоту виросла до 2,04 мільярдів доларів з 1,9 початкових.

За даними Асоціації лотерей США, зміна коефіцієнтів зробила джекпот найбільшим лотерейним призом у світі.

12 червня Марсель Люсьє, який виграв 70 млн доларів в канадській лотереї заявив, що він планує використати частину джекпоту, щоб допомогти відбудувати Україну.

А 30 липня у США виграли один з найбільших лотерейних джекпотів в історії - $1,3 млрд.

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