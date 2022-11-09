Історичний джекпот у понад $2 млрд зірвали в США
Мешканець Каліфорнії отримає виграш в лотерею в розмірі $2 млрд, що стало найбільшою сумою у світовій історії
Про це повідомляє CNN.
"Хтось тримає дуже важливий папірець", - стверджує представниця каліфорнійської лотереї Керолін Беккер. Вона додає, що ім‘я переможця поки невідомо.
Щасливий квиток продали в американському місті Альтаден. На момент розіграшу сума джекпоту виросла до 2,04 мільярдів доларів з 1,9 початкових.
За даними Асоціації лотерей США, зміна коефіцієнтів зробила джекпот найбільшим лотерейним призом у світі.
- 12 червня Марсель Люсьє, який виграв 70 млн доларів в канадській лотереї заявив, що він планує використати частину джекпоту, щоб допомогти відбудувати Україну.
- А 30 липня у США виграли один з найбільших лотерейних джекпотів в історії - $1,3 млрд.
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