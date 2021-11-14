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Головна війна з Росією Історія виняткового політика, який з перших днів поїхав захищати Україну, вийшла на телеканалі "Еспресо"
Ексклюзив

Історія виняткового політика, який з перших днів поїхав захищати Україну, вийшла на телеканалі "Еспресо"

14 листопада, 2021 неділя
15:40
війна з Росією

На телеканалі "Еспресо" відбулася прем’єра фільму "Скіф" документального серіалу "Живі мрії. АТО. Історії героїв в обличчях"

Шоста серія присвячена Олександру Романенку (позивний Скіф). Він народився в селищі Стара Синява, Хмельницької області. З дитинства захоплювався бойовим мистецтвом та військовою справою.

У 20 років Олександр був направлений для проходження служби до складу обмеженого контингенту радянських військ у Демократичній Республіці Афганістан. На момент розпаду Радянського союзу служив в Узбекистані. Тоді перед Олександром став вибір продовжити службу в цій країні чи переїхати до Росії. "Скіф" вирішив повернутися на Батьківщину, адже був справжнім українцем, і не хотів давати присягу на чужині.

Після повернення додому йому було нелегко, але потім він очолив спілку ветеранів Афганістану. Пізніше чоловіку запропонували посаду директора будинку для літніх людей. А у 2010 році Олександр вирішив балотуватися на селищного голову і переміг з величезним відривом.

У 2014 році Олександр зрозумів, почнеться війна. З перших днів він шукав шляхи, як потрапити до воєнної групи, бо хотів бути потрібен. Він знав, що в нього достатньо досвіду та сил, щоб захищати Батьківщину.

"Скіф" написав заяву на відпустку і пішов добровольцем батальйону територіальної оборони "Донбас".

19 серпня 2014 під час боїв за Іловайськ Олександр загинув від кулі снайпера, рятуючи побратима.

Нагороджений орденом "За мужність" III ступеня (посмертно)".

"Скіф" мріяв, щоб у його рідній Старій Синяві було комфортне життя, хотів більше зробити для селища. Під час Революції Гідності, коли на Майдані почали гинути люди, Олександр сказав, що хотів би перейменувати центральну площу і встановити пам’ятник "Полеглим за Україну". Скульптор Петро Старух зараз працює над створенням проєкту і як тільки буде зрозуміло скільки потрібно коштів на його реалізацію, авторка проєкту Ірина Коваль оголосить про спільнокошт. Домовленості із місцевою владою вже досягнуті.

Проєкт втілено за сприяння Українського культурного фонду.
 




 
АТО
ООС
ветерани
Живі мрії. АТО. Історії героїв в обличчях
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