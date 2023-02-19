ISW: російські добровольці не отримують обіцяну грошову компенсацію від влади
Експерти Інституту вивчення війни зазначили, що РФ не виплачує фінансову винагороду деяким добровольчим підрозділам: у майбутньому це може ускладнити спроможність Росії формувати такі сили
Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Фахівці посилаються на тези російських мілітарних "блогерів", які стверджують, що військовослужбовці РФ у багатьох підрозділах не отримують обіцяні грошові виплати. Зокрема мовиться про "Бойовий армійський резерв" (БАРС).
"Міністерство оборони Росії прагнуло створити БАРС як активний резерв, набираючи добровольців-резервістів для трирічної служби за контрактом, починаючи з осені 2021 року, і пропонувало невелику фінансову компенсацію у розмірі від 4000 до 9000 рублів (приблизно від 54 до 122 доларів США) на місяць з іншими преференціями, але ця ініціатива провалилася майже одразу", – мовиться в доповіді.
Так, через бюрократію добровольці Росії, які приєдналися до російських військових дій навесні-влітку 2022 року, не можуть отримати документи, необхідних для отримання обіцяних платежів.
"Незацікавленість Кремля в оплаті праці добровольчих формувань може знищити будь-які стимули серед росіян підписувати контракти з російським МО під час або після війни через зростаючу недовіру до того, що обіцяні фінансові стимули матеріалізуються", - додали аналітики.
- Нагадаємо, раніше аналітики Інституту вивчення війни ствердили, що російське керівництво, імовірно, "приєднає" до РФ елементи оборонної промисловості Білорусі для посилення армії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе