ISW: російські добровольці не отримують обіцяну грошову компенсацію від влади

Про це мовиться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці посилаються на тези російських мілітарних "блогерів", які стверджують, що військовослужбовці РФ у багатьох підрозділах не отримують обіцяні грошові виплати. Зокрема мовиться про "Бойовий армійський резерв" (БАРС).

"Міністерство оборони Росії прагнуло створити БАРС як активний резерв, набираючи добровольців-резервістів для трирічної служби за контрактом, починаючи з осені 2021 року, і пропонувало невелику фінансову компенсацію у розмірі від 4000 до 9000 рублів (приблизно від 54 до 122 доларів США) на місяць з іншими преференціями, але ця ініціатива провалилася майже одразу", – мовиться в доповіді.

Так, через бюрократію добровольці Росії, які приєдналися до російських військових дій навесні-влітку 2022 року, не можуть отримати документи, необхідних для отримання обіцяних платежів.

"Незацікавленість Кремля в оплаті праці добровольчих формувань може знищити будь-які стимули серед росіян підписувати контракти з російським МО під час або після війни через зростаючу недовіру до того, що обіцяні фінансові стимули матеріалізуються", - додали аналітики.