Італійські журналісти відвідали Україну: що побачили та про що написали

Мета In Solidarity With Ukraine — продемонструвати наслідки злочинів російської армії проти України та її культури, надати учасникам делегацій відчуття контексту та розуміння нинішньої ситуації в Україні в умовах війни.

Еспресо - інформаційний партнер програми In Solidarity With Ukraine.

Протягом тижня старша наукова співробітниця Інституту міжнародних відносин у Римі Нона Міхелідзе, журналістка медіа Il Foglio Паола Педуцці, головний редактор Linkiesta Крістіан Рокка, директор фестивалю Una Montagna di Libri Франческо Кямулера та редактор Domani Editoriale Давіде Марія Де Лука зустрічалися із українськими культурними та правозахисними організаціями, військовими, журналістами та митцями, знайомилися з соціокультурним контекстом країни.

"Цей візит був цінним і шокуючим. Мужність українців творить зміни для усіх західних країн. Я думала, що знайду в Києві втому і гіркоту. Натомість відчула зворушливу і потужну водночас енергію та силу. Одна людина сказала мені: і тут, попри все, життя перемагає смерть", — коментує Паола Педуцці.

Учасники програми на власні очі побачили деокуповані міста і села, які постраждали внаслідок війни Росії проти України: "Ми вирушили до місць, таврованих тортурами та злочинами проти людяності, скоєними російськими військами. Перед нами були обвуглені будинки, але поруч – вже відбудовані. Ми бачили зруйновані мости, але вже в процесі ремонту. Деякі з них назавжди залишаться зі шрамами руйнувань, як Романівський міст через річку Ірпінь… Ми були в Чернігові, де, як і в багатьох інших місцях, картини руйнування і відбудови розгорталися в циклі занепаду і відродження, болю і надії", — пише своїй статті для La Stampa учасниця Нона Міхелідзе.

"Візит In Solidarity With Ukraine був одним з найінтенсивніших досвідів мого життя. Ми познайомилися з Іваном, одним із колишніх полонених росіян, який провів нас моторошним підвалом у Ягідному (Чернігівська область), де 368 невинних українців утримувалися в нелюдських умовах протягом майже місяця. Я не маю сумнівів, що його свідчення стануть визначальними, коли Росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні звірства. Я зроблю все можливе, щоб донести до якомога більшої аудиторії інформацію про серйозні порушення прав людини у Ягідному та в інших населених пунктах, що були під окупацією російської армії», — говорить Франческо Кямулера.

Учасники зустрілися з представниками Міністерства закордонних справ України і Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим. Серед громадських та правозахисних організацій познайомилися з Центром громадянських свобод, Truth Hounds, Крим SOS. Спілкувалися з представниками Книжкового Арсеналу, Довженко-Центру, Національного художнього музею України, Музею Ханенків. Відвідали Мистецький Арсенал та Український Дім, а у Veteran Hub говорили з українськими військовими. Делегація також зустрілася у Києві з американським істориком Тімоті Снайдером.

У межах програми також відбулася публічна дискусія, під час якої італійська делегація спілкувалася про силу та переосмислення демократії в умовах війни. Дискусію модерував філософ і президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко. І записом можна ознайомитись за посиланням.

"Я памʼятатиму цю поїздку до кінця життя, і дуже вдячний Українському ПЕН та Українському інституту за те, що вона відбулася. Я зустрів надзвичайно хоробрих людей і відвідав місця, де відбувався російський жах. Поєднання цих двох речей спонукає мене подвоїти свої зусилля для просування України в італійському політичному та медійному просторі. Крім того, я скоро повернуся, тому що немає нічого більш актуального, правильного і морально принципового, ніж допомога Україні та її дивовижним людям", — говорить після поїздки Крістіан Рокка.

Після візиту до України представники італійської делегації вже опублікували більше 20 матеріалів у італійських медіа, де делікатно та зворушливо переповідають історії, почуті від українських митців, волонтерів, військових. Наприклад, Паола Педуцці писала про зустріч з Татою Кеплер та Катериною Галушкою. Крістіан Рокка детально розповідає про поїздки деокупованими містами та селами. Нона Міхелідзе розповіла про свій досвід на фестивалі https://www.domosofia.it/ тощо.

До кінця року Український інститут та Український ПЕН приймуть ще 3 делегації з Іспанії, Нідерландів та Франції. Очікується, що по завершенню візитів учасники делегацій стануть амбасадорами України за кордоном, створюючи матеріали про неї в міжнародних медіа, запускаючи проєкти підтримки та встановлюючи сталі зв'язки з українськими культурними, громадськими та правозахисними організаціями.