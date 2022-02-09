Італійський клуб, де грає Супряга, купив для українця іменитого 35-річного конкурента

Про це повідомляє "Сампдорія".



Себастьян Джовінко, який відомий фанатам своєю грою за "Ювентус" і збірну Італії, підписав з "Сампдорією" контракт до кінця сезону.



35-річний футболіст залишався без команди з літа минулого року, коли в нього закінчився термін контракту із саудівським "Аль-Хілалем". Він підтримував форму у своєму колишньому клубі - "Торонто" з МЛС.



На цій позиції у "Сампдорії" виступає український форвард Владислав Супряга. "Сампдорія" домовилася з "Динамо" про оренду Супряги за 500 тис. євро із можливістю подальшого викупу за 7,5 млн євро.

21-річний Владислав Супряга у нинішньому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів, але голів не забивав.

"Сампдорія" займає 16-те місце в чемпіонаті Італії.