Італійський клуб, де грає Супряга, купив для українця іменитого 35-річного конкурента
Італійська "Сампдорія" оголосила про підписання контракту із форвардом Себастьяном Джовінко
Про це повідомляє "Сампдорія".
Себастьян Джовінко, який відомий фанатам своєю грою за "Ювентус" і збірну Італії, підписав з "Сампдорією" контракт до кінця сезону.
35-річний футболіст залишався без команди з літа минулого року, коли в нього закінчився термін контракту із саудівським "Аль-Хілалем". Він підтримував форму у своєму колишньому клубі - "Торонто" з МЛС.
На цій позиції у "Сампдорії" виступає український форвард Владислав Супряга. "Сампдорія" домовилася з "Динамо" про оренду Супряги за 500 тис. євро із можливістю подальшого викупу за 7,5 млн євро.
21-річний Владислав Супряга у нинішньому сезоні зіграв за "Динамо" 6 матчів, але голів не забивав.
"Сампдорія" займає 16-те місце в чемпіонаті Італії.
- Нагадаємо, 30 січня стало відомо, що Владислав Супряга переходить на правах оренди в італійську "Сампдорію".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.83
Купівля 27.83Продаж 28.1
-
EUR
Купівля 31.74Продаж 32.17
- Актуальне
- Важливе