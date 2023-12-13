Кабмін може ухвалити проєкт постанови, яка дублює закон про містобудування, аби обійти рекомендації Єврокомісії, - "Дзеркало тижня"

Про це пише "Дзеркало тижня".

Журналісти звернули увагу на постанову, у якій йдеться про згоду уряду з пропозицією Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, очолюваному віцепрем'єр-міністром Олександром Кубраковим стосовно реалізації експериментальних проєктів у сфері містобудівництва.

"Документ складається з 232 сторінок і є по суті калькою скандального закону № 5655", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що постанову буде вносити прем'єр-міністр Денис Шмигаль з голосу. Вона містить:

Порядок реалізації експериментального проєкту щодо надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

Порядок реалізації експериментального проєкту щодо розроблення, погодження та проведення експертизи проєктної документації на будівництво;

Порядок реалізації експериментального проєкту щодо набуття права на виконання підготовчих та будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

Порядок реалізації експериментального проєкту щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю;

Порядок реалізації експериментального проєкту щодо здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду.

Розробники вважають, що головною метою експериментальних проєктів є спрощення, забезпечення доступності та підвищення прозорості, а також зниження ризиків корупції при наданні адміністративних та інших послуг у сфері будівництва. Вони також прагнуть побудувати систему державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, яка буде не лише ефективною, але й прозорою.

Постановою визначається строк реалізації експериментальних проєктів, який становить два роки. Координатором експериментального проєкту виступає Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Фінансування експериментального проєкту здійснюється за рахунок бюджетних коштів та інших не заборонених законодавством джерел.