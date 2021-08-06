Кабмін планує ввести податок на покупки, походження коштів на які неможливо пояснити, - Гетманцев
Для українців можуть впровадити податок на витрати, походження коштів на які вони не зможуть пояснити
Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політик Данило Гетманцев повідомив у Facebook.
"Я хочу, щоб всі почули, що Кабінет міністрів готує внесення до парламенту законопроєкту, про, так звані, непрямі методи податкового контролю. Це про те, коли податкова зможе запитати про походження грошей на придбання цінного активу. І якщо людина не зможе відповісти чи показати декларацію про амністію, - вона буде змушена доплатити податок за витрати, які не може пояснити", - написав Гетманцев.
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