Кабмін прийняв усі підзаконні акти, необхідні для реалізації закону про "інвестнянь"

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.



"Кабінет міністрів України ухвалив усі необхідні підзаконні акти для практичної реалізації закону про "інвестнянь". Відтепер потенційні інвестори можуть подавати відповідні заявки", - йдеться у повідомленні.



Зокрема, зазначили у пресслужбі, уряд вже затвердив порядок ведення реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями та перелік відомостей, що входять до нього. Це дозволить моніторити реалізацію значних інвестиційних проєктів та контролювати надання державної підтримки.



За словами заступниці міністра економіки Ірини Новікової, відомство розробило цілу низку підзаконних актів для імплементації норм закону, щоб процес відбору інвестиційних проєктів та надання державної допомоги відбувався прозоро та зрозуміло.



"Вже бачимо активність бізнесу як вітчизняного так і закордонного. При чому загальні оголошені інвестиції наразі складають понад 1,3 млрд дол. Основні галузі - агропереробка, виробництво, логістика, транспорт і туризм", - цитує пресслужба слова Новікової.



У пресслужбі нагадали, що підтримка бізнесу здійснюватиметься у кількох площинах: звільнення від сплати окремих податків та зборів, звільнення від оподаткування ввізним митом нового устаткування та комплектуючих до нього, що ввозяться виключно для реалізації інвестпроєкту. Також можливе надання інвестору переважного права землекористування.

Нагадаємо, 25 березня президент України Володимир Зеленський підписав проєкти законів №1294-ІХ та №1293-ІХ щодо запровадження податкових та митних пільг для інвесторів.