Кабмін звільнив очільника ДСНС Чечоткіна

Про це стало відомо з засідання Кабміну.



Рішення про звільнення голови ДСНС Миколи Чечоткіна Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні 10 листопада.



Довідка: Микола Чечоткін очолював ДСНС від 14 травня 2015 року. Від 2006 року займав керівні посади в центральному апараті Міністерства з надзвичайних ситуацій України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Від липня 2014 року займав посаду директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України.



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