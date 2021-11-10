Кабмін звільнив очільника ДСНС Чечоткіна
Кабінет міністрів звільнив Миколу Чечоткіна з посади голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій
Про це стало відомо з засідання Кабміну.
Рішення про звільнення голови ДСНС Миколи Чечоткіна Кабінет міністрів України ухвалив на засіданні 10 листопада.
Довідка: Микола Чечоткін очолював ДСНС від 14 травня 2015 року. Від 2006 року займав керівні посади в центральному апараті Міністерства з надзвичайних ситуацій України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Від липня 2014 року займав посаду директора Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України.
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