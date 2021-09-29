Камбін додатково спрямує майже 400 млн грн на забезпечення лікарень киснем
Кабінет міністрів додатково спрямує майже 400 млн грн на забезпечення лікарень централізованим постачанням кисню
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.
"Шляхом перерозподілу бюджетних видатків спрямовуємо додаткові майже 400 мільйонів гривень на забезпечення ліжкового фонду централізованим кисневим постачанням", - сказав Шмигаль.
Він додав, що уряд продовжуватиме працювати над тим, щоб якомога більше лікарень мали централізоване постачання кисню.
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