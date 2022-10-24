English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Кандидат до ВРП і "тупий собачий рот"
Ексклюзив

Кандидат до ВРП і "тупий собачий рот"

Тетяна Шустрова
24 жовтня, 2022 понедiлок
18:36
Статті Кандидат до ВРП і "тупий собачий рот"

Попри всі жалюгідні намагання Путіна знищити Україну, за 8 місяців повномасштабної війни країна не тільки гідно тримає оборону та відвойовує захоплені ворогом території, але й не зупиняється у розвитку та впевнено крокує до Європейського союзу. У самому розпалі — судова реформа, яка є однією з ключових вимог ЄС. Зокрема, Україна має реформувати Конституційний Суд і впровадити зміни у Вищій раді правосуддя та Вищій кваліфікаційній комісії суддів

Конкурс до Вищої ради правосуддя вже завершено. Нагадаємо, це — головний та водночас найпроблемніший орган судової влади. Він відповідає за чесність і прозорість всього суддівського корпусу, незалежність та професійність суддів і прокурорів. Тож очевидно — члени Вищої ради правосуддя повинні мати бездоганну біографію, бути доброчесними та відповідати всім критеріям професійної етики. 

Етична рада провела співбесіди з 60-ма кандидатами на ці високі посади. Ми поки не знаємо, кого з них було рекомендовано, а кого — відсторонили від конкурсу за результатами оцінювання, втім, вже зовсім скоро склад ВРП має бути сформований. А поки що розповімо вам про найодіозніших претендентів. Їхня самовпевненість, зважаючи на далеку від кришталевої репутацію — просто вражає. 

Це Станіслав Юрченко, голова Сватівського районного суду Луганської області. І він вважає себе гідним посади члена Вищої ради правосуддя. Хоча сам неодноразово притягався нею до відповідальності за порушення суддівської етики та навіть закону.

У 2012-му році саме Юрченко врятував від кримінальної відповідальності скандального Романа Ландіка - депутата Луганської міської ради від Партії регіонів та сина екснародного депутата Володимира Ландіка. Його обвинувачували у побитті жінки, яка отримала струс мозку. На відео з камер спостереження чітко видно, як Роман Ландік в луганському ресторані застосовує до беззахисної силу. Втім суддя Юрченко назвав це "необхідною обороною" і виправдав депутата-регіонала.

Станіслава Юрченка неодноразово притягувала до дисциплінарної відповідальності Вища рада правосуддя, членом якої він тепер хоче стати. Вперше — у 2018-му році, коли суддя у своїх матеріалах в газеті порушив презумпцію невинуватості.

Про це розповів нашим журналістам голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков: 

"Суддя Юрченко неодноразово допускав порушення правил суддівської етики, зокрема, він опублікував у місцевій газеті "Сватівські відомості" матеріали, де різко негативно висловлювався щодо керівника місцевого водоканалу та начальника поліції й критикував інспектора Держгеокадастру. Потім з’ясувалося, що ці люди проводили перевірку використання земельної ділянки підприємством, яке очолювала дружина Юрченка. Дисциплінарна палата ВРП притягнула його до дисциплінарної відповідальності, власне, за те, що він стверджував, що ці особи вчиняли злочини, хоча в Україні існує презумпція невинуватості".


    
У 2019-му році суддю знову притягнули до дисциплінарної відповідальності за те, що він затягував розгляд клопотання у кримінальній справі. А також - забув вчасно повідомити, що сторона у цій справі пропонувала йому хабар. Закон встановлює строк для цього у 5 днів. Юрченко чекав 2 місяці. І - продовжував розглядати справу! У поясненнях Вищій раді правосуддя своє зволікання суддя згодом пояснить тим, що нібито сприйняв пропозицію хабара як  "жарт". А от коли йому заявили про відвід, то це він розтлумачив як "втручання у діяльність суду".

А це інший кандидат до Вищої ради правосуддя - суддя Київського апеляційного суду Сергій Новов. І він - таємний прихильник так званої Сім’ї Януковича. Принаймні такий висновок можна зробити після кількох гучних сумнівних рішень судді на користь її членів.

Кілька років тому Новов був одним із суддів, які допомогли Юрію Іванющенку, екснардепу з найближчого оточення Януковича, зняти санкції ЄС.

Про це розповіла нашим журналістам експертка Центру протидії корупції Галина Чижик:
"Відбулося розкрадання коштів, які Україна отримала від продажу квот на викиди парникових газів в рамках реалізації "Кіотського протоколу". Іванющенко будучи дуже близьким до "Сім‘ї" Януковича, маючи вплив на прийняття державних рішень, на думку прокуратури, був причетний до цього розкрадання. 2016-го року Солом‘янський районний суд Києва на підставі заяв адвокатів Іванющенка ухвалив рішення, яким зобов’язав прокуратуру закрити це кримінальне провадження. Прокуратура двічі оскаржила рішення. Вже втретє прокурори прийшли в Апеляційний суд Києва, цього разу справа потрапила до Сергія Новова. І Сергій Новов знову відмовився, фактично, втретє розглядати апеляційну скаргу".

Такі дивні рішення українських судів Іванющенко використав для того, аби домогтись зняття персональних санкцій у Європейському суді.

Трохи пізніше суддя Сергій Новов допоміг іншому колишньому чиновнику з орбіти Януковича - ексзаступнику голови його адміністрації Aндрiю Пopтнoвy. Новов фактично врятував його від покарання за погрози прокурору. Пам’ятаєте ту резонансну справу про "тупий собачий рот"? Так у 2019-му Пopтнoв, використовуючи нецензурну лексику, погрожував прокурору Генеральної прокуратури Олександру Божку, який близько 2-х років керував розслідуванням справи Пopтнoва про можливе привласнення грошей двох столичних вишів, а також ймовірні зловживання владою.

Справу за погрози Пopтнoва прокурору спершу відверто гальмували правоохоронці, а потім долучилась Феміда. Остаточну крапку поставила колегія суддів апеляції, у складі якої був Новов, - говорить Михайло Жернаков:
"Колегія суддів Київського апеляційного суду, заступник голови якого фігурує в "плівках Вовка" і є, відповідно до їхніх матеріалів, людиною Пopтнoва. І, власне, це наштовхує на думку, що не просто так Новов в колегії суддів, а під тиском в умовах неправомірної вигоди міг ухвалити це рішення на користь Портнова, остаточно закривши справу. Причому, закривши її за строками, хоча процесуальний кодекс в цій категорії справ таких підстав закриття справи не передбачає".

Також суддя Новов рекордсмен з рятування від відповідальності п’яних водіїв. Він скасував близько 200 рішень судів перших інстанцій про притягнення водіїв до відповідальності за п’яне кермування, - продовжує Михайло Жернаков: 
"Найцікавіше, що в реєстрі судових рішень існує декілька постанов стосовно самого Новова Сергія Олександровича, ми не можемо до кінця стверджувати, що це той самий Новов, але дуже схоже, що так і є. Одна зі справ свідчить про те, що Новов скоїв ДТП, суд визнав Новова винним, однак закрив провадження - знову ж таки, у зв‘язку з закінчення строків. Через те, що справу відправляли з одного суду до іншого. І він сам уникав відповідальності, і інших водії за порушення правил, тобто за п‘яне водіння, позбавляв відповідальності. Явно він не відповідає критеріям доброчесності і не може претендувати на посаду у Вищій раді правосуддя".

Є у судді, як і у більшості суддів України, цікава історія про нерухомість і заощадження. Куди ж без цього. У 2012-му році суддя з дружиною придбав будинок на 176 квадратів та землю під Києвом. При цьому ще й заощадив 1 мільйон 200 тисяч гривень. Цікаво, як це стало можливим із суддівською зарплатою близько 17 тисяч гривень на місяць? 

Ми зателефонували Сергію Новову, аби дізнатися, як йому це вдалося. І ще - спитати, навіщо у 2009-му він приватизував службову квартиру, якщо мав змогу купити аж цілий будинок на майже 200 кв. м. Та розмова не склалася - Новов відповів, що припинив участь у конкурсі і поклав слухавку.

Ми поки не знаємо, які рішення стосовно цих кандидатів до Вищої ради правосуддя ухвалила Етична рада після проведення співбесід, як і те, чи справді Новов вибув із конкурсу. Втім сподіваємось, комісія досконало дослідила всі факти їхніх суддівських біографій і вердикт буде справедливим.

Відео
Новини
Суспільство
ШУСТРОВА LIVE
Читайте також:
Сергей Шойгу
23 жовтня, 2022 неділя
Шойгу обдзвонює країни НАТО і звинувачує Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"
23 жовтня, 2022 неділя
Після попередження США Путін виробив іншу стратегію війни, - Піонтковський
Путін
22 жовтня, 2022 субота
Путін розуміє, що виведення військ з України – це кінець влади й життя, - ексрадник Назарбаєва
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.83
    Купівля 39.83
    Продаж 40.63
  • EUR
    Купівля 38.31
    Продаж 39.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
24 жовтня
19:01
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:56
Ексклюзив
Ігор Романенко
"Починається променева хвороба": ексзаступник начальника Генштабу Романенко пояснив, як влаштована та діє "брудна" бомба
18:42
Ексклюзив
Крим- це Україна
Україні потрібно виробляти політичну позицію про післявоєнний статус Криму, - ексзаступниця міністра оборони Фролова
18:41
За пів години на Херсонщині ППО збила два ударні вертольоти армії РФ
18:29
Ексклюзив
ЗСУ загиблі
Система бездушна, необхідна фахова комунікація представників підрозділів з родинами загиблих військових,- громадський діяч Нетьосов
18:28
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
18:12
Дніпро-1 - Металіст
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру
18:09
OPINION
Андрій Павлишин
Чому гауляйтери не квіслінґи?
18:06
світло
Кожна українська родина може на третину зменшити споживання електрики, - керівник YASNO
18:04
На фото: мурал на Харківщині
Українські митці розмалювали міста звільненої Харківщини патріотичними муралами
17:58
УПЛ: результати усіх матчів 9-го туру
17:53
Ексклюзив
Україна залишається головним постачальником продовольства для Лівану, - посол Осташ
17:51
У затриманого президента "Мотор Січі" Богуслаєва виявили громадянство РФ – "Схеми"
17:35
Ексклюзив
Роман Костенко
Зараз ми маємо унікальний шанс вибити противника на лівий берег Дніпра, - полковник СБУ Костенко
17:34
Еко-активісти кинули торт в обличчя восковій статуї Чарльза ІІІ у музеї мадам Тюссо
Еко-активісти кинули торт в обличчя восковій статуї Чарльза ІІІ у музеї мадам Тюссо
17:29
Ексклюзив
На фото Каховська ГЕС
Росіяни можуть підірвати Каховську ГЕС, щоб унеможливити втечу власних військ з Херсона, - військовий експерт Киричевський
17:10
Ексклюзив
пропаганда_російське ТБ
Новий тренд інформаційної війни росіян: це перша антигомосексуальна війна в історії людства, - радник МВС України Денисенко
17:09
Наталка Діденко
В Україні дощитиме, очікується вітер і туман: прогноз від Наталки Діденко на 25 жовтня
17:08
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба та Боррель обговорили запрошення в Україну місії МАГАТЕ
16:54
окупанти
У Токмаку на Запоріжжі лікарня заповнена пораненими окупантами після влучних ударів ЗСУ, - мер Мелітополя
16:52
На фото: гурт The Rasmus
The Rasmus показали, як тренувались співати українською
16:41
Ріші Сунак
Новим прем'єром Великої Британії стане Ріші Сунак
16:41
Астамура Гумбу, сина журналістів Наталії Іщенко та Сергія Моругіна, посмертно нагородили орденом "За мужність" 
16:21
Мобілізовані в РФ
Росія видаватиме мобілізованим бронежилети і шоломи іранського виробництва, - розвідка
16:10
Ексклюзив
Сили оборони зайшли до Святогірська на Донеччині, в мережі з'явилися фото з українським прапором на міськраді
У Святогірську потрібні харчі, теплі речі та автономні обігрівачі, - волонтер
16:00
OPINION
Галина Шумицька
Мова – як бронежилет, як прапор, як зброя, як вакцинація
15:56
Україна невдовзі отримає ще три комплекси ППО IRIS-T від Німеччини, – Шольц
15:56
ЗАЕС
РНБО готує рішення для захисту фахівців окупованої ЗАЕС, які працюють у надтяжких умовах, - радник Шмигаля
15:49
Олександр Усик
Усик згоден змінити вагову категорію заради бою з найбагатшим боксером світу
15:46
Українсько-німецький економічний форум
У Берліні відкрили українсько-німецький економічний форум
15:45
Роббі Колтрейн у ролі Рубеуса Геґріда
Стала відома причина смерті Роббі Колтрейна, який зіграв Геґріда у "Гаррі Поттері"
15:31
Васіле Дінку
Міністр оборони Румунії оголосив про відставку після заяви, що єдиний шанс України зупинити війну - переговори з РФ
15:25
Ексклюзив
Микола Маломуж
Звинувачення росіянами України у використанні "брудної бомби" - це провокація ескалації, - генерал Маломуж
15:21
на фото: Ярослав
В Україні розширили список осіб, що можуть отримати статус УБД
15:14
На фото: актор Меттью Перрі
Двотижнева кома та еректильна дисфункція: зірка "Друзів" Меттью Перрі розповів про тривалу боротьбу з наркозалежністю
15:11
мобілізація рф
У Москві триває "часткова мобілізація", російським ЗМІ заборонили про це розповідати, - розвідка
15:04
Голова Рахункової палати та народний депутат 8 скликання Валерій Пацкан
Екснардепу та голові Рахункової палати Пацкану повідомили про підозру в незаконному одержанні 117,65 тис. грн за житло
14:57
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Ізраїль надав Україні розвіддані для боротьби з іранськими дронами, - NYT
14:49
ЗСУ
На Херсонщині ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів, - ОК "Південь"
14:39
Кримська платформа
МЗС очікує від міжнародного суду перших ордерів на арешт для винних у масових злочинах в Україні - Антон Кориневич
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV