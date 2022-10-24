Кандидат до ВРП і "тупий собачий рот"

Конкурс до Вищої ради правосуддя вже завершено. Нагадаємо, це — головний та водночас найпроблемніший орган судової влади. Він відповідає за чесність і прозорість всього суддівського корпусу, незалежність та професійність суддів і прокурорів. Тож очевидно — члени Вищої ради правосуддя повинні мати бездоганну біографію, бути доброчесними та відповідати всім критеріям професійної етики.

Етична рада провела співбесіди з 60-ма кандидатами на ці високі посади. Ми поки не знаємо, кого з них було рекомендовано, а кого — відсторонили від конкурсу за результатами оцінювання, втім, вже зовсім скоро склад ВРП має бути сформований. А поки що розповімо вам про найодіозніших претендентів. Їхня самовпевненість, зважаючи на далеку від кришталевої репутацію — просто вражає.

Це Станіслав Юрченко, голова Сватівського районного суду Луганської області. І він вважає себе гідним посади члена Вищої ради правосуддя. Хоча сам неодноразово притягався нею до відповідальності за порушення суддівської етики та навіть закону.

У 2012-му році саме Юрченко врятував від кримінальної відповідальності скандального Романа Ландіка - депутата Луганської міської ради від Партії регіонів та сина екснародного депутата Володимира Ландіка. Його обвинувачували у побитті жінки, яка отримала струс мозку. На відео з камер спостереження чітко видно, як Роман Ландік в луганському ресторані застосовує до беззахисної силу. Втім суддя Юрченко назвав це "необхідною обороною" і виправдав депутата-регіонала.

Станіслава Юрченка неодноразово притягувала до дисциплінарної відповідальності Вища рада правосуддя, членом якої він тепер хоче стати. Вперше — у 2018-му році, коли суддя у своїх матеріалах в газеті порушив презумпцію невинуватості.

Про це розповів нашим журналістам голова правління фундації DEJURE Михайло Жернаков:

"Суддя Юрченко неодноразово допускав порушення правил суддівської етики, зокрема, він опублікував у місцевій газеті "Сватівські відомості" матеріали, де різко негативно висловлювався щодо керівника місцевого водоканалу та начальника поліції й критикував інспектора Держгеокадастру. Потім з’ясувалося, що ці люди проводили перевірку використання земельної ділянки підприємством, яке очолювала дружина Юрченка. Дисциплінарна палата ВРП притягнула його до дисциплінарної відповідальності, власне, за те, що він стверджував, що ці особи вчиняли злочини, хоча в Україні існує презумпція невинуватості".





У 2019-му році суддю знову притягнули до дисциплінарної відповідальності за те, що він затягував розгляд клопотання у кримінальній справі. А також - забув вчасно повідомити, що сторона у цій справі пропонувала йому хабар. Закон встановлює строк для цього у 5 днів. Юрченко чекав 2 місяці. І - продовжував розглядати справу! У поясненнях Вищій раді правосуддя своє зволікання суддя згодом пояснить тим, що нібито сприйняв пропозицію хабара як "жарт". А от коли йому заявили про відвід, то це він розтлумачив як "втручання у діяльність суду".

А це інший кандидат до Вищої ради правосуддя - суддя Київського апеляційного суду Сергій Новов. І він - таємний прихильник так званої Сім’ї Януковича. Принаймні такий висновок можна зробити після кількох гучних сумнівних рішень судді на користь її членів.

Кілька років тому Новов був одним із суддів, які допомогли Юрію Іванющенку, екснардепу з найближчого оточення Януковича, зняти санкції ЄС.

Про це розповіла нашим журналістам експертка Центру протидії корупції Галина Чижик:

"Відбулося розкрадання коштів, які Україна отримала від продажу квот на викиди парникових газів в рамках реалізації "Кіотського протоколу". Іванющенко будучи дуже близьким до "Сім‘ї" Януковича, маючи вплив на прийняття державних рішень, на думку прокуратури, був причетний до цього розкрадання. 2016-го року Солом‘янський районний суд Києва на підставі заяв адвокатів Іванющенка ухвалив рішення, яким зобов’язав прокуратуру закрити це кримінальне провадження. Прокуратура двічі оскаржила рішення. Вже втретє прокурори прийшли в Апеляційний суд Києва, цього разу справа потрапила до Сергія Новова. І Сергій Новов знову відмовився, фактично, втретє розглядати апеляційну скаргу".

Такі дивні рішення українських судів Іванющенко використав для того, аби домогтись зняття персональних санкцій у Європейському суді.

Трохи пізніше суддя Сергій Новов допоміг іншому колишньому чиновнику з орбіти Януковича - ексзаступнику голови його адміністрації Aндрiю Пopтнoвy. Новов фактично врятував його від покарання за погрози прокурору. Пам’ятаєте ту резонансну справу про "тупий собачий рот"? Так у 2019-му Пopтнoв, використовуючи нецензурну лексику, погрожував прокурору Генеральної прокуратури Олександру Божку, який близько 2-х років керував розслідуванням справи Пopтнoва про можливе привласнення грошей двох столичних вишів, а також ймовірні зловживання владою.

Справу за погрози Пopтнoва прокурору спершу відверто гальмували правоохоронці, а потім долучилась Феміда. Остаточну крапку поставила колегія суддів апеляції, у складі якої був Новов, - говорить Михайло Жернаков:

"Колегія суддів Київського апеляційного суду, заступник голови якого фігурує в "плівках Вовка" і є, відповідно до їхніх матеріалів, людиною Пopтнoва. І, власне, це наштовхує на думку, що не просто так Новов в колегії суддів, а під тиском в умовах неправомірної вигоди міг ухвалити це рішення на користь Портнова, остаточно закривши справу. Причому, закривши її за строками, хоча процесуальний кодекс в цій категорії справ таких підстав закриття справи не передбачає".

Також суддя Новов рекордсмен з рятування від відповідальності п’яних водіїв. Він скасував близько 200 рішень судів перших інстанцій про притягнення водіїв до відповідальності за п’яне кермування, - продовжує Михайло Жернаков:

"Найцікавіше, що в реєстрі судових рішень існує декілька постанов стосовно самого Новова Сергія Олександровича, ми не можемо до кінця стверджувати, що це той самий Новов, але дуже схоже, що так і є. Одна зі справ свідчить про те, що Новов скоїв ДТП, суд визнав Новова винним, однак закрив провадження - знову ж таки, у зв‘язку з закінчення строків. Через те, що справу відправляли з одного суду до іншого. І він сам уникав відповідальності, і інших водії за порушення правил, тобто за п‘яне водіння, позбавляв відповідальності. Явно він не відповідає критеріям доброчесності і не може претендувати на посаду у Вищій раді правосуддя".

Є у судді, як і у більшості суддів України, цікава історія про нерухомість і заощадження. Куди ж без цього. У 2012-му році суддя з дружиною придбав будинок на 176 квадратів та землю під Києвом. При цьому ще й заощадив 1 мільйон 200 тисяч гривень. Цікаво, як це стало можливим із суддівською зарплатою близько 17 тисяч гривень на місяць?

Ми зателефонували Сергію Новову, аби дізнатися, як йому це вдалося. І ще - спитати, навіщо у 2009-му він приватизував службову квартиру, якщо мав змогу купити аж цілий будинок на майже 200 кв. м. Та розмова не склалася - Новов відповів, що припинив участь у конкурсі і поклав слухавку.

Ми поки не знаємо, які рішення стосовно цих кандидатів до Вищої ради правосуддя ухвалила Етична рада після проведення співбесід, як і те, чи справді Новов вибув із конкурсу. Втім сподіваємось, комісія досконало дослідила всі факти їхніх суддівських біографій і вердикт буде справедливим.