Кандидат лівих Габріель Боріч переміг на президентських виборах у Чилі

Про це повідомляє CNN.



У неділю, 19 грудня, у другому турі президентських виборів у Чилі переміг 35-річний кандидат лівих Габріель Боріч.



За даними Виборчої служби Чилі, Боріч отримав 55% голосів, отримавши перемогу над своїм правим опонентом Хосе Антоніо Кастом, якому виборці віддали 44% голосів. Раніше в неділю Каст привітав свого опонента "з великим тріумфом".



Очікується, що Габріель Боріч прийме присягу президента 11 березня.



Експрезидент Чилі Себастьян Пінера також привітав Боріча, сказавши, що результатами виборів чилійці продемонстрували приклад демократії.



Під час цих президентських виборів громадяни Чилі мусили зробити вибір між двома полярними протилежностями. Правого кандидата Каста часто порівнюють із Дональдом Трампом і президентом Бразилії Жаїром Болсонару - він є стійким прихильником режиму колишнього диктатора генерала Аугусто Піночета і вільного ринку. Його передвиборча програма передбачала боротьбу з мігрантами та заборону абортів.



Його лівий опонент Боріч 10 років тому був лідером студентських протестів у столиці Чилі, де виступав проти приватизованої системи освіти країни. У своєму виступі він пообіцяв боротися з нерівністю в країні.



Щоб відсвяткувати перемогу Боріча, тисячі людей вийшли на вулиці столиці Сантьяго.



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