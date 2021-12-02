Капітан "Ювентуса" та збірної Італії К'єлліні втретє вакцинувався від коронавірусу та звернувся до фанатів

Про це він повідомив у своєму Twitter.



Джорджо К'єлліні також звернувся до фанатів та закликав їх вакцинуватись.



"Сьогодні вранці я отримав третю дозу вакцини від коронавірусу. Завдяки вакцинам і засобам індивідуального захисту ми намагаємося повернутися до нормального життя. Нумо всі зробимо свій внесок, зробімо щеплення для себе і для захисту найвразливіших людей", - написав футболіст.



На переможному Євро-2020 К'єлліні зіграв 5 матчів. Для центрального захисника фінальний матч за збірну Італії проти Англії став 95-м у складі національної команди.



Джорджо К'єлліні виступає за "Ювентус" з 2005 року. Центрбек є капітаном туринського клубу, за який провів 545 матчів. Він дев'ять разів вигравав Серію А та двічі грав у фіналах ЛЧ.





На початку серпня "Ювентус" продовжив контракт з Джорджо К'єлліні.

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