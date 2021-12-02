Капітан "Ювентуса" та збірної Італії К'єлліні втретє вакцинувався від коронавірусу та звернувся до фанатів
Капітан "Ювентуса" та збірної Італії Джорджо К'єлліні розповів, що він втретє вакцинувався від коронавірусу
Про це він повідомив у своєму Twitter.
Джорджо К'єлліні також звернувся до фанатів та закликав їх вакцинуватись.
"Сьогодні вранці я отримав третю дозу вакцини від коронавірусу. Завдяки вакцинам і засобам індивідуального захисту ми намагаємося повернутися до нормального життя. Нумо всі зробимо свій внесок, зробімо щеплення для себе і для захисту найвразливіших людей", - написав футболіст.
На переможному Євро-2020 К'єлліні зіграв 5 матчів. Для центрального захисника фінальний матч за збірну Італії проти Англії став 95-м у складі національної команди.
Джорджо К'єлліні виступає за "Ювентус" з 2005 року. Центрбек є капітаном туринського клубу, за який провів 545 матчів. Він дев'ять разів вигравав Серію А та двічі грав у фіналах ЛЧ.
- На початку серпня "Ювентус" продовжив контракт з Джорджо К'єлліні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.19
Купівля 27.19Продаж 27.45
-
EUR
Купівля 30.71Продаж 31.12
- Актуальне
- Важливе