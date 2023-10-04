Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна карта бойових дій Карта бойових дій за період 27 вересня – 3 жовтня: біля Токмака почалася вирішальна битва резервів
Огляд

Карта бойових дій за період 27 вересня – 3 жовтня: біля Токмака почалася вирішальна битва резервів

4 жовтня, 2023 середа
11:05
карта бойових дій Карта заставочна

У Бахмуті та на південному фронті відбуваються надзвичайно кровопролитні бої, результати яких можуть вплинути на весь контрнаступ України

Карта війни з Росією на Луганщині, наступ на Куп’янськ

Попри відносне затишшя на Луганщині та зменшення наступального тиску з боку рашистів, окупанти почали бити КАБами по мостах на річці Оскіл. Їхньою метою є ускладнення логістики тих сил ЗСУ, які ведуть оборону на межі Луганської та Харківської областей. За останній час вони знищили 4 мости, зокрема два в самому Куп’янську та ще два південніше, в районі Куп’янська-Вузлового та Сенькового. Раніше були розбиті мости, що ведуть на Борову та Дворічну.

Карта. Луганщина_0310

Відтак ЗСУ довелося встановлювати понтонні переправи, які також перебувають під вогнем ворога. Логічно було б припустити, що загарбники планують нову наступальну операцію, однак наразі в росіян вичерпалися ресурси, щоб поновити наступ на багатьох ділянках фронту з метою прориву їх і виходу до річки Оскіл.

Тим більше, що резерви у вигляді 25-ї армії, яку нещодавно ввели на фронт, довелося розпорошити між Луганщиною і півднем України. До того ж ЗС РФ так поспішали, що не зуміли мобілізувати необхідні 45-50 тис. солдатів і відправили в Україну замість "армії" худеньку дивізію у складі 15-17 тис. росіян.

Новини з південного фронту за тиждень

Про серйозну налаштованість ЗСУ на прорив фронту в районі Новопрокопівки свідчить те, що тут зараз діють 9 бригад, серед них 3 артилерійські, 2 десантні, а також механізовані та піхотні. Ситуація на всіх трьох напрямках від Роботиного доволі динамічна, адже окупанти розуміють ціну поразки у цій битві та теж кинули сюди всі наявні резерви. Оскільки втрати в рашистів доволі великі, то вони увесь час шукають нові ресурси на інших ділянках фронту.

Карта. Вербове_0310

На південь від Роботиного Сили оборони ведуть бій уже за центральну частину Новопрокопівки, однак немає даних про те, що вони зуміли там закріпитися. Також триває битва за головну вершину 166 м у цьому районі – нашим героям залишилося подолати менш ніж 100 метрів, щоб скинути ворога з панівної висоти. З правого флангу, в районі села Копані, російські десантники відновили контратаки та змусили наші війська дещо відступити. Натомість із лівого флангу ЗСУ просунулися по дорозі Н-08 у напрямку на Новофедорівку, що на північ від Вербового, таким чином намагаючись вбити клин між гарнізонами у Новопокровці та Вербовому. Інша частина наших військових продовжує пробивати собі шлях на західних околицях Вербового, а ще одна б’ється за те, щоб обійти село з півдня.

Тим часом росіяни вживають заходів, щоб у разі обрізання постачання через Кримський міст мати змогу забезпечувати гарнізони в Маріуполі, Бердянську та Мелітополі. Зокрема, вони почали будівництво дороги та залізниці з Донецька в Маріуполь в обхід Волновахи, яка прострілюється ЗСУ. Окрім того, аналогічні логістичні артерії вони ведуть із Таганрога через Маріуполь і Бердянськ, аж до Мелітополя. 

Карта. Південь-Крим-залізниця_0410

Карта активних бойових дій: контрнаступ біля Бахмуту

ЗСУ цього тижня продовжили наступ на півдні від Бахмута. Найбільш кровопролитні бої відбуваються біля Андріївки, де ЗСУ намагаються втримати відбиті ділянки фронту зі східного боку залізничного насипу, а також у деяких місцях намагаються розвинути успіх у напрямку Одрадівки.

Одночасно з цим Сили оборони продовжують знищувати окупантів у Курдюмівці. Місцевий гарнізон уже сильно знекровлений, тож якщо найближчими днями сюди не прибуде підкріплення, то ЗСУ зможуть врешті деокупувати це стратегічно важливе для нас село.

Карта. Бахмут_0310

Утім рашисти повернули під Бахмут вагнерівців і відновили контрнаступи на Кліщіївку. Наразі марно. Як наслідок – керівництво змінило генерал-лейтенанта Сичова, який керував цією ділянкою фронту. По нього приїхали хлопці у чорній формі та вивезли в невідомому напрямку.   

Мапа воєнних дій в РФ: від Смоленська до Сочі

Ударні безпілотники ЗСУ 1 жовтня атакували Смоленський авіазавод, який виробляв ракети Х-59. Достеменно відомо, що в ціль влучили три з чотирьох дронів, а виробничий процес порушений.  

Цього самого дня інші українські дрони вдарили по аеродрому біля Сочі, де була стоянка гвинтокрилів. Ще одного удару ЗСУ завдали поблизу Джанкоя і в Севастополі. В Москві, Білгороді і Брянську лунала тривога, а ППО збивали безпілотники.

Удари наших дронів вказують союзникам на те, що ЗСУ й без західних ракет можуть знищувати цілі далеко в російському тилу. Ймовірно, це може пришвидшити надання Україні ракет ATACMS і Taurus.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій. 

Запоріжжя
Крим
Луганщина
ЗСУ
Війна з Росією
Бахмут
Військові новини
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Алексей Арестович
2 жовтня, 2023 понедiлок
Після повернення до України Арестович має бути арештованим, - нардеп Дунда
Тайсон Ф'юрі
2 жовтня, 2023 понедiлок
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
3 жовтня, 2023 вiвторок
СБУ повідомила про підозру у зраді військовому, який допоміг РФ захопити єдину українську субмарину
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.46
    Купівля 37.46
    Продаж 38.17
  • EUR
    Купівля 39.7
    Продаж 40.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
4 жовтня
12:07
корупція
У Фастові прокурора викрили на хабарі у $30 тис. за закриття кримінальної справи
12:03
Гривня, 1000 гривень, гроші
Естонська рада у справах біженців збільшила виплати для українців: хто може отримати і як оформити заявку
11:52
Meta звільнить співробітників підрозділу, який працював у галузі метавсесвіту, - Reuters
11:43
Міноборони затвердило зразок спеціальних навушників для ЗСУ
Для захисту слуху від вибухів та пострілів: Міноборони затвердило зразок навушників для ЗСУ
11:35
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Перебування військових РФ зі зброєю та важкою технікою на ЗАЕС провокують радіаційну аварію, - Енергоатом
11:32
Військовий склад РФ, Крим
Партизани знайшли таємний військовий склад росіян неподалік Сімферополя
11:31
Майдан
ДБР закінчило розслідування розстрілу Небесної сотні на Майдані: судитимуть Януковича та керівників силовиків
11:28
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Якщо російська ракета з ядерним двигуном "Буревестник" полетить, то ворог отримує власний Чорнобиль, або Хіросиму, - Згурець
11:28
До Молдови не пустили росіянина, який воював проти України
Окупанти поглиблюють порт Маріуполя: Андрющенко пояснив, для чого
11:23
"Довбуш"
Український історичний екшн "Довбуш" зібрав у прокаті понад 55 млн грн
11:14
Оновлено
Кевін Маккарті
Маккарті відправили у відставку з посади спікера Палати представників США. Тимчасовим спікером стане його соратник
11:11
дизпаливо
РФ готова частково зняти заборону на експорт дизелю, - росЗМІ
10:58
Росія продовжує продукувати фейки
Російська пропаганда поширила новий фейк: у "ДНР" викрили підпільний цех "Азова"
10:54
Оновлено
валідатор, квиток
У Києві змінили систему оплати проїзду в транспорті: у Київраді пояснили механізм
10:54
Оновлено
Україна - Євросоюз
ЄС готується почати переговори про вступ України у грудні, - МЗС Естонії
10:50
Огляд
міжнародний огляд
Що означає усунення Маккарті для України, Захід каже, що запаси зброї закінчуються, Росія відступає, б'ючи у відповідь для зриву контрнаступу. Акценти світових ЗМІ 4 жовтня
10:43
OPINION
Віталій Портников
Припинення військової допомоги Україні буде фіаско для адміністрації Байдена. Колонка Віталія Портникова
10:42
Путін
Путін летить у Киргизстан на саміт СНД та відвідає подію, що пов'язана з ОДКБ
10:40
H&M
H&M готується до відкриття шістьох магазинів в Україні, - ЗМІ
10:38
Крістоф Галтьє
Екстренер ПСЖ знайшов нову роботу в Катарі
10:35
СБУ затримала агентів ГРУ РФ, які збирали інформацію про ЗСУ у Харкові та на Житомирщині
10:22
гепатит А
Щеплення безоплатні: українські області отримали 10 тис. доз вакцини проти гепатиту А
10:19
Український плащ-невидимка для Сил оборони
Розробники Brave1 створили "плащ-невидимку" для українських військових, - Федоров
10:19
видобуток нафти, нафта
Вартість нафти Brent торгується біля $90,88 за барель
10:18
окупанти Мелітополь
Окупанти у Токмаку почали вивозити сім'ї, закривають навчальні заклади і магазини, - мер Мелітополя Федоров
10:18
дрон, дрон камікадзе
NYT: Китай обмежив експорт компонентів для безпілотників: як це вплине на війну в Україні
10:15
Ексклюзив
окупанти
Показово ліквідують: командир ЗСУ розповів, як росіяни стримують своїх військових на Бахмутському напрямку
10:01
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 4 жовтня: яка ціна долара, євро та злотого
09:51
МВФ
МВФ відновив роботу постійного офісу в Києві
09:44
канабіс
З'їли цукерки з канабісом: на Ямайці понад 60 дітей потрапили до лікарні
09:32
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про нібито знищення 31 дрона над 3 областями Росії
09:28
гривня
"Гривня не полетіла в космос": голова НБУ підсумував перший день відмови від фіксованого курсу
09:28
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росіяни вивели в Азовське море ракетоносій з потенційним загальним залпом 8 "калібрів"
09:20
Ексклюзив
Глен Грант
Полковник Грант розказав, чи вплине рішення Конгресу США на допомогу союзників Україні
09:10
ППО РФ
Штаби РФ в окупованому Токмаку добре захищені, та Україна продовжує завдавати ефективних ударів, - британська розвідка
08:50
Оновлено
Венеція, ДТП з автобусом
У Венеції автобус упав зі шляхопроводу: загинула щонайменше 21 людина. Серед жертв ідентифікували 5 українців
08:48
Ексклюзив
"Зуби дракона". Ілюстрація
Два поверхи під землю: у Бердянській райраді розповіли, як окупанти переривають узбережжя Азовського моря
08:33
Харківщина
Армія РФ уночі вдарила КАБами по Харківщині: поранена жінка, пошкоджені будинок і дитсадок
08:33
На Тайвань насувається тайфун: скасовано 70 авіарейсів, школи призупинили роботу
08:06
Інфографіка
розбита російська техніка
Сили оборони ліквідували 450 окупантів, 13 танків і 41 БПЛА, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV