Карта бойових дій за період 27 вересня – 3 жовтня: біля Токмака почалася вирішальна битва резервів

Карта війни з Росією на Луганщині, наступ на Куп’янськ

Попри відносне затишшя на Луганщині та зменшення наступального тиску з боку рашистів, окупанти почали бити КАБами по мостах на річці Оскіл. Їхньою метою є ускладнення логістики тих сил ЗСУ, які ведуть оборону на межі Луганської та Харківської областей. За останній час вони знищили 4 мости, зокрема два в самому Куп’янську та ще два південніше, в районі Куп’янська-Вузлового та Сенькового. Раніше були розбиті мости, що ведуть на Борову та Дворічну.

Відтак ЗСУ довелося встановлювати понтонні переправи, які також перебувають під вогнем ворога. Логічно було б припустити, що загарбники планують нову наступальну операцію, однак наразі в росіян вичерпалися ресурси, щоб поновити наступ на багатьох ділянках фронту з метою прориву їх і виходу до річки Оскіл.

Тим більше, що резерви у вигляді 25-ї армії, яку нещодавно ввели на фронт, довелося розпорошити між Луганщиною і півднем України. До того ж ЗС РФ так поспішали, що не зуміли мобілізувати необхідні 45-50 тис. солдатів і відправили в Україну замість "армії" худеньку дивізію у складі 15-17 тис. росіян.

Новини з південного фронту за тиждень

Про серйозну налаштованість ЗСУ на прорив фронту в районі Новопрокопівки свідчить те, що тут зараз діють 9 бригад, серед них 3 артилерійські, 2 десантні, а також механізовані та піхотні. Ситуація на всіх трьох напрямках від Роботиного доволі динамічна, адже окупанти розуміють ціну поразки у цій битві та теж кинули сюди всі наявні резерви. Оскільки втрати в рашистів доволі великі, то вони увесь час шукають нові ресурси на інших ділянках фронту.

На південь від Роботиного Сили оборони ведуть бій уже за центральну частину Новопрокопівки, однак немає даних про те, що вони зуміли там закріпитися. Також триває битва за головну вершину 166 м у цьому районі – нашим героям залишилося подолати менш ніж 100 метрів, щоб скинути ворога з панівної висоти. З правого флангу, в районі села Копані, російські десантники відновили контратаки та змусили наші війська дещо відступити. Натомість із лівого флангу ЗСУ просунулися по дорозі Н-08 у напрямку на Новофедорівку, що на північ від Вербового, таким чином намагаючись вбити клин між гарнізонами у Новопокровці та Вербовому. Інша частина наших військових продовжує пробивати собі шлях на західних околицях Вербового, а ще одна б’ється за те, щоб обійти село з півдня.

Тим часом росіяни вживають заходів, щоб у разі обрізання постачання через Кримський міст мати змогу забезпечувати гарнізони в Маріуполі, Бердянську та Мелітополі. Зокрема, вони почали будівництво дороги та залізниці з Донецька в Маріуполь в обхід Волновахи, яка прострілюється ЗСУ. Окрім того, аналогічні логістичні артерії вони ведуть із Таганрога через Маріуполь і Бердянськ, аж до Мелітополя.

Карта активних бойових дій: контрнаступ біля Бахмуту

ЗСУ цього тижня продовжили наступ на півдні від Бахмута. Найбільш кровопролитні бої відбуваються біля Андріївки, де ЗСУ намагаються втримати відбиті ділянки фронту зі східного боку залізничного насипу, а також у деяких місцях намагаються розвинути успіх у напрямку Одрадівки.

Одночасно з цим Сили оборони продовжують знищувати окупантів у Курдюмівці. Місцевий гарнізон уже сильно знекровлений, тож якщо найближчими днями сюди не прибуде підкріплення, то ЗСУ зможуть врешті деокупувати це стратегічно важливе для нас село.

Утім рашисти повернули під Бахмут вагнерівців і відновили контрнаступи на Кліщіївку. Наразі марно. Як наслідок – керівництво змінило генерал-лейтенанта Сичова, який керував цією ділянкою фронту. По нього приїхали хлопці у чорній формі та вивезли в невідомому напрямку.

Мапа воєнних дій в РФ: від Смоленська до Сочі

Ударні безпілотники ЗСУ 1 жовтня атакували Смоленський авіазавод, який виробляв ракети Х-59. Достеменно відомо, що в ціль влучили три з чотирьох дронів, а виробничий процес порушений.

Цього самого дня інші українські дрони вдарили по аеродрому біля Сочі, де була стоянка гвинтокрилів. Ще одного удару ЗСУ завдали поблизу Джанкоя і в Севастополі. В Москві, Білгороді і Брянську лунала тривога, а ППО збивали безпілотники.

Удари наших дронів вказують союзникам на те, що ЗСУ й без західних ракет можуть знищувати цілі далеко в російському тилу. Ймовірно, це може пришвидшити надання Україні ракет ATACMS і Taurus.

Карти створено на основі інформації, отриманої від Генерального штабу Збройних Сил України, а також з інших відкритих та перевірених джерел. Водночас карти не є максимально точними та лише умовно відображають тенденції в зоні бойових дій.