Казахстан будує 20 нових прикордонних застав на кордоні з РФ
У Казахстані у межах проєкту "Безпечна країна" розпочали будівництво двадцяти прикордонних застав на кордоні з Росією
Про це інформує Ulysmedia.kz, з посиланням на слова першого заступника начальника департаменту охорони кордону прикордонної служби Комітету національної безпеки Казахстану Серіка Ахметкалієва.
"Зараз триває будівництво 20 прикордонних відділень на північному напрямку, безпосередньо на кордоні з Російською Федерацією", - сказав він.
Ахметкалієв додав, що також триває будівництво трьох модульних застав на південних кордонах. Водночас на південному заході країни за останні п'ять років ввели в експлуатацію 15 таких застав.
За його словами, у межах проєкту загалом заплановане будівництво 50 прикордонних застав.
- Тим часом Латвія з 15 серпня мобілізує додаткових прикордонників для посилення кордону з Білоруссю на тлі провокованої мігрантської кризи та гібридних загроз.
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