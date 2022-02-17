Керівництву Київводоканалу оголосили про підозру через розкрадання коштів на суму 1,3 млн грн
Двом топ-чиновникам ПрАТ "Київводоканал" і керівнику підприємства-постачальника повідомили про підозру у розкраданні коштів на закупівлі обладнання
Про це повідомила пресслужба прокуратури Києва.
За даними слідства, у 2019-2020 роках Київводоканал і комерційна структура підписали низку договорів про закупівлю обладнання для монтажу водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання.
"При цьому зазначене підрядне підприємство у бухгалтерській та податковій звітності відобразило фінансово-господарські операції із групою підприємств, які мають ознаки фіктивності і у яких нібито було закуплено обладнання для водопостачання та комплектуючі до нього", – йдеться у повідомленні.
Натомість під час огляду приміщень Київводоканалу глибинні насоси, які мали встановити, були відсутні, як і документація до них.
За даними прокуратури, збитки, яких було завдано ПрАТ "Київводоканал", становлять понад 1,3 млн грн.
За результатами розслідування 17 лютого заступнику генерального директора – директору департаменту експлуатації водопровідного господарства ПрАТ "Київводоканал" і директору технічного департаменту, а також директору комерційної структури повідомлено про підозру.
Вирішується питання про обрання підозрюваним заходів обмеження.
- Нагадаємо, що 7 лютого Нацполіція проводила обшуки в ПрАТ "Київводоканал" у справі про розкрадання коштів.
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