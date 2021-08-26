Хабар у $90 тис.: за члена Комісії з азартних ігор внесли 5 млн грн застави
За члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Євгена Гетьмана, підозрюваного в отриманні хабаря, внесли понад 5 млн грн застави
Про це повідомляє Економічна правда.
За словами Речниці Вищого антикорупційного суду Олесі Чемерис, заставу за Гетьмана було внесено ввечері 25 серпня фізичною особою. Цій особі була видана довідка про внесення застави.
Чемерис також нагадала, що арештованих зазвичай звільняють з-під варти після того, як за місцем утримання надають довідку про внесення застави.
- Нагадаємо, 20 серпня члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, який виконував обов’язки голови, викрили на отриманні хабара в 90 тисяч доларів.
- Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 23 серпня призначив члену КРАІЛ арешт із правом застави у понад 5 млн грн.
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