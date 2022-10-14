Про це він розповів в ефірі телеканалу Еспресо.

"Сьогодні херсонці фактично стали заручниками окупантів на своїй рідній землі. Перекритий єдиний виїзд на підконтрольну територію у Василівці. Щодня випускають 10–20 автомобілів, мабуть, щоб просто показати якийсь рух. За різною інформацією там знаходиться 5–6 тис. мирних мешканців, саме у місці скупчення перетину виїзду. Складається враження, що вони просто прикриваються цим мирним населенням, яке затримали перед лінією фронту", - сказав Роман Головня.

Радник міського голови Херсона зазначив, що наразі мешканці Херсону перебувають у пастці, адже російські окупанти їх фактично тримають у заручниках.

"Фактично сьогодні херсонцям потрапити на підконтрольну Україні територію можливості немає. Ще раз наголошую, що херсонці сьогодні заручники РФ, і окупанти прикриваються мирними мешканцями, роблять заяви про те, що хочуть евакуювати, але, ховаючись за спинами наших співвітчизників, ведуть бойові дії", - додав він.

13 жовтня депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупанти планують депортувати дітей із батьками та літніх людей до Криму й РФ і не випускають їх на підконтрольну уряду України територію.

Херсонський окупаційний "голова" Володимир Сальдо звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням вивезти жителів регіону через контрнаступ ЗСУ, уряд РФ відразу взявся виконувати прохання.

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