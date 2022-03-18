Хочемо, щоби ви любили своїх дітей більше, аніж боїтесь своєї влади, - Зеленський до матерів російських солдат

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні, інформує Еспресо.TVВ

"Маємо інформацію, що Росія залучає найманців з інших країн. Намагаються обманом загнати на військову службу якнайбільше молоді. Ми знаємо, що їм це не допоможе, тому зараз попереджаю всіх, всіх, хто спробує приєднатись до окупантів на нашій землі. Це буде найгірше рішення у вашому житті. Адже краще довге життя, аніж ті гроші, які вам пропонують за коротке", - зазначив очільник держави.

Також президент України додав, що у полон взято ще нових російських строковиків – серед них є і ті, які відмовляються повертатись у Росію. А є й багато тих, про кого в Росії навіть не згадують, не намагаються навіть забирати, на кого додому вже прийшли похоронки, хоча вони у нас у полоні і живі.

"Кожна мама у Росії, яка знає, що її сина відправили на війну проти України, має перевірити, де її син. Особливо ті, хто не може зв'язатись з ними, кому сказали, що їх діти загинули і не повернули тіла. В інтернеті є координати, куди звертатись. У нас не було розрахунку взяти тисячі полонених, нам не потрібно більше 13 тисяч вбитих російських солдатів – ми не хотіли цієї війни. Ми хочемо лише миру. І ми хочемо, щоби ви любили своїх дітей більше, аніж боїтесь своєї влади", - пояснив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в Україні створили Національне інформбюро, яке збиратиме дані про військових ЗСУ та окупантів, які загинули, або перебувають у полоні.

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