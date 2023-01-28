Ходила в одязі з символікою СРСР та пропагувала комунізм: поліцейські повідомили про підозру жительці Кам`янського

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що 45-річна жінка ходила по місту в одязі з тоталітарною символікою та пропагувала комунізм.

Стало відомо, що 13 січня місцеві мешканці повідомили до поліції про жінку в одязі з символікою СРСР, яку помітили в парку в Південному районі міста, один із заявників розповів, що порушниця роздавала громадянам листівки з символікою комуністичного тоталітарного режиму та агітувала за ідеї відродження радянського союзу.

"На місце виїхали поліцейські, встановили особу жінки та доставили її до відділення поліції. Відносно 45-річної агітаторки слідчі відкрили кримінальне провадження", - зазначається у дописі.

Зокрема повідомляється, що 27 січня за погодженням з Кам'янською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 436-1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України. Додається також, що санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

6 січня на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який намагався продати на вулиці гранатомет.

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