Медовий Спас, Маковія та Перенесення чесного Хреста: традиції та значення свят

Цього дня віряни звертаються до Бога з молитвами про захист і благословення, а також несуть до храму мед, мак, воду та перші плоди врожаю для освячення. Свято поєднує духовні символи з культурною спадщиною, нагадуючи про важливість віри, вдячності та дотримання традицій.

Коли цього року будуть відзначати Медовий Спас та Перенесення чесного Хреста?

У 2024 році православні християни відзначають 1 серпня одне з найстаріших церковних свят — Перенесення чесного Хреста Господнього, а також Медовий Спас, свято мучеників Маккавеєвих. Вони мають багату історію, наповнену народними звичаями, обрядами та символікою, яка збереглась до наших днів.

До переходу ПЦУ на новоюліанський календар, парафіяни святкували ці неперехідні свята на 13 днів пізніше, тобто 14 серпня.

Перенесення чесного Хреста Господнього та Успенський піст

Церковна назва свята — Винесення чесних древ Хреста Господнього — відзначає подію, коли частина хреста, на якому був розіп'ятий Ісус Христос, була перенесена.

Свято Винесення чесного Хреста Господнього має свої корені у Візантії. Історично, в серпні кожного року частину Хреста Господнього переносили з імператорського палацу до храму Святої Софії. Цей обряд проводили, щоб захистити місто від епідемій та інших лих, які за стародавніми віруваннями приносили злі духи. Тривало таке дійство протягом двох тижнів та мало важливу роль у духовному житті міста.

Фото: Facebook-сторінка ПЦУ

Саме з 1 серпня починається Успенський піст — це один із чотирьох великих православних постів, який триває до 14 серпня. Він присвячений підготовці до свята Успіння Пресвятої Богородиці. У цей період віряни дотримуються строгих обмежень у їжі та молитовній дисципліні, зосереджуючи свою увагу на духовному очищенні, покаянні та молитві.

Успенський піст відомий своєю суворістю, адже у цей період вірянам заборонено вживати м'ясо, рибу та молочні продукти. Особливу увагу приділяють духовному життю: частіше відвідують богослужіння, читають Святе Письмо та сповідаються. Завершується піст святом Успіння Пресвятої Богородиці, яке відзначається 15 серпня, та символізує перехід Богородиці від земного життя до небесного.

Маковія та свято Всемилостивого Спасителя

Народна назва свята — Маковія або Маковея, має свої корені в давніх традиціях. Святі мученики Маккавеї (або Маковеї) — це сім братів (Авім, Гурій, Маркелл, Антонін, Єлеазар, Євсевон та Алим), їхня мати Соломонія та вчитель Єлеазар, які загинули за свою віру під час гонінь, організованих сирійським царем Антіохом IV Епіфаном у II столітті до Різдва Христова. Вони відмовилися порушувати закони своєї віри та за це були жорстоко страчені.

Свято на честь мучеників Маковеїв відзначається також 1 серпня за новоюліанським календарем, що збігається зі Винесення чесних древ Хреста Господнього.

Святкування Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці - це перше з трьох свят Спаса. Згідно з церковним переказом, під час боїв з волзькими болгарами у 1164 році, князь Андрій Боголюбський і його війська отримали божественну підтримку через ікони Спасителя, Пресвятої Богородиці та чесного хреста, які принесли їм перемогу. На згадку про це чудо було встановлено святкування.

Традиції відзначення

Цього дня віряни можуть звертатися з молитвами до Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці, просячи захисту від хвороб та лих. Цю молитву можна читати як у церкві, так і вдома, але важливо, щоб вона йшла від щирого серця і супроводжувалася чистими помислами та вірою в її силу.

Назва "Медовий Спас" пов'язана з традицією освячення меду, зібраного в цей період. Вважається, що саме до цього дня закінчується медозбір, і продукт бджільництва набирає своїх найкращих якостей. Віряни несуть його до церкви для освячення, після чого мед стає особливо цінним і використовується в лікувальних та обрядових цілях.

Крім того, цього дня заведено освячувати мак, який символізує силу, захист та родючість. У народних звичаях він був важливим елементом обрядових страв і захистом від злих духів. На Маковія ще освячують букети з польових квітів, трав, маківок та інших рослин, які називають "маковійчиками". Вони зберігаються в оселях протягом року як оберіг.

Фото: patriarchia.org.ua

Медовий Спас, Маковій та Перенесення чесного хреста Господнього є надзвичайно важливими, адже об'єднують релігійні та народні традиції. Вони нагадують про важливість духовного очищення, подяки за врожай та турботу про здоров'я. Ці свята стали символом злиття християнських і давніх народних звичаїв, що додає їм особливої глибини та значущості.