Заявивши про те, що Польща повинна заплатити "визволителям" (тобто Москві) 750 млрд дол за відбудову після Другої світової війни, голова російського законодавчого органу почав похід лезом бритви. Він або погано знає минуле, або ж свідомо маніпулює фактами у нападі безсилої злоби на Варшаву через її допомогу Україні. В'ячеслав Володін вважає, що Польща нібито існує тільки завдяки Росії, а також дорікнув полякам за знесення пам'ятників радянським солдатам, закриття російських шкіл та нібито "крадіжку майна РФ".

У публічну риторику Володіна вкрався, однак, серйозний ґандж. Висловлюючи претензії на адресу Варшави, він сказав, що ті "відбудовні" мільярди витратив "радянський народ", чомусь не замислившись над тим, який стосунок має ота штучна "спільнота" до Росії.

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Але це так, — дрібничка. Бо якщо вже ревізувати наслідки Другої світової (а чому тільки її?), то Польща може виставити Росії на порядки вищий рахунок. Починаючи з того, що саме Російська імперія була безпосередньо причетною до трьох поділів Речі Посполитої, - 1772-го, 1793-го та 1795-го. Тобто фактично руйнувала незалежну польську державу. При цьому додам, що саме російські вояки під проводом "героя" Олександра Суворова жорстоко придушували будь-які спроби спротиву, зокрема повстання Тадеуша Костюшка.

Якщо вже ревізувати наслідки Другої світової (а чому тільки її?), то Польща може виставити Росії на порядки вищий рахунок. Починаючи з того, що саме Російська імперія була безпосередньо причетною до трьох поділів Речі Посполитої, - 1772-го, 1793-го та 1795-го

Саме у результаті цих поділів Росія "придбала" собі спочатку східну Білорусь та шматок Латвії, відтак – українські Київщину, Волинь, Поділля, Брацлавщину, а в результаті – повністю білоруські землі, Литву, Курляндію та Західну Волинь.

Польська держава довго оговтувалася від такої "визвольної місії", аж до постання (у результаті розвалу царської Росії) Другої Речі Посполитої у 1918 році (Королівство Польське 1815 року, мабуть, було радше квазіутворенням). Але і тоді, наступники імперії не полишали спроб "відновити історичну справедливість").

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Якщо Володін хоче такої "справедливості", то поляки можуть пригадати йому і Катинь, коли за історично зафіксованими рішеннями ЦК ВКП(б) енкаведисти розстріляли понад 20 тисяч польських офіцерів, серед яких – найкращі представники вітчизняної інтелігенції, мобілізовані до війська.

Якщо Володін хоче такої "справедливості", то поляки можуть пригадати йому і Катинь, коли за історично зафіксованими рішеннями ЦК ВКП(б) енкаведисти розстріляли понад 20 тисяч польських офіцерів, серед яких – найкращі представники вітчизняної інтелігенції, мобілізовані до війська

Катинський жах набув не менш трагічного відлуння 10 квітня 2010 року, коли унаслідок "рукотворної" катастрофи під Смоленськом загинула майже вся еліта сучасної РП на чолі з президентом Лехом Качинським.

Я розумію, що Володін-"історик" мав намір убити одразу двох зайців – вимістити злість за націоналізацію Польщею російської власності, а водночас – пограти на почуттях німців, до яких Варшава буцім-то також має "репараційні" претензії, бо більше, — нещодавно ухвалила офіційне рішення про назву "російського" Калінінграда на Кролевець. Однак ставка на Берлін у спікера держдуми РФ також вийшла непристойно кульгавою. Бо, урешті-решт, якщо відверто, то, звісно, згадавши Другу світову війну, Володін сором'язливо мовчить про те, хто безпосередньо долучився до її початку. Про те, що найбільша бійня минулого століття стала наслідком змови двох тиранів – нациста Гітлера та большевика Сталіна. І що після підписання таємних протоколів Молотова — Ріббентропа саме СРСР вдарив у спину Польщі, коли її військо чинило шалений опір фашистам на Вестерплятте під Гданськом, "возз'єднавши" Західну Україну. З усіма атрибутами большевицького "визволення" – депортацією майже 20 відсотків населення Галичини, судовими процесами над національно активною інтелігенцією, розстрілами, ліквідацією Української греко-католицької церкви. Не кажучи вже про масове геноцидне знищення у тюрмах після початку німецького вторгнення – на Лонцького у Львові, Саліні, Дрогобичі, Самборі, Чорткові, Дем'яновому Лазі…

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Згадавши Другу світову війну, Володін сором'язливо мовчить про те, хто безпосередньо долучився до її початку. Про те, що найбільша бійня минулого століття стала наслідком змови двох тиранів – нациста Гітлера та большевика Сталіна

Взагалі, заяви Володіна, Медведєва та й самого Путіна про "несправедливість" кордонів після Другої світової війни, про "подарунки", які "невиправдано" зробила Росія сусідам, створюють враження того, що у Москві марно сподівалися на "Ялту-3", з поверненням світу до принципу зон впливу. Жирний хрест на цих надіях поставив провал путінської агресії в Україну і невідворотність воєнної поразки Москви.

Світ став іншим. І, як засвідчив минулотижневий саміт G7, Москва у ньому зайва. Такий собі нікому не потрібний болотний заказник з ядерною зброєю, якою можна лише хизуватися, як гопник хизується заточкою. Але і на це знайдеться управа.

Про автора. Ігор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

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