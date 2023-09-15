Крадіжка такого розміру зробила б з Коломойського не просто найбагатшого злодія в історії(він став багатшим за Ескобара та Картель Калі разом узятих навіть з урахуванням інфляції). А й найбагатшу людину у світі, бо 470 млрд баксів це тільки ти ще вкрадено, а в нього ж там ще й бізнес з активами якийсь є. До того ж в рейтингу мільярдерів люди опиняються через активи, а Коломой би опинився через кеш.

Словом, це очевидна заліпуха.

Пояснюю.

По-перше, ніякі США чи там ФБР не оперують сумами у 470 чи скільки-то там мільярдів. І нічого такого не розслідують. Це брехня. Сума у 470 млрд не повʼязана з ФБР, а повʼязана з аудитом Кролл, що його провели Кролл для НБУ.

470 мільярдів доларів — це оцінний результат механістичного сумування всіх коштів (кредитів), які проїхалися по всім юрособам, офшоркам, оншоркам та підставним компаніям Коломойського, Боголюбова, Дубілетів, Гороховського, Суркісів та інших за весь час, який досліджував Кролл.

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Наприклад, одна фірма бере кредит у 10 мільйонів і виводить його. Далі інша фірма бере кредит у 10 мільйонів і гасить кредит першої. А потім інша робить так само. І так 100 разів. В сумі мільярд. Хоча по факту крадіжка 20 мільйонів (або навіть 10 у певних випадках) плюс проценти.

Кролл так зробив просто, щоб показати обсяг виводу та відмивання капіталу в Приваті. Просто, щоб показати складність системи Бєні в суді штату Делавер. Нехай там суд досліджує 20 мільйонів чи мільярд в кожному кейсі.

Реальна сума цивільного позову, яка досліджується в суді Делаверу за позовом Привату (не ФБР) - орієнтовно 620 мільйонів доларів. Зараз вже більше, пеня там, вся фігня.

Позов у Високому суді Лондона на 3 мільярди баксів від України.

ФБР розслідує значно менші суми. Принаймні публічно, бо ФБР вміє берегти власні секрети. Мова йде про відмивання в США до 187 мільйонів доларів сукупно в декількох епізодах -14, 55, 60, може ще щось. Який там статус того розслідування — хз. Публічного арешту нема, кажуть є непублічний. Запита на екстрадицію офіційного нема.

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Тобто ще раз.

Ніхто в США не інкримінує Бєні 470 мільярдів. То ми, Україна, кажемо про обсяг, який там проїхався по його системі загалом оверол.

Розгляд в Делавері у підвішеному стані. Суддя мне вторинні статеві органи. Чого так — питати не в мене.

Результату розслідування ФБР по Коломою нема. Рішення суду публічного про арешт нема. Запиту на екстрадицію нема.

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Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч

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