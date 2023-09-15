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OPINION

Хто нарахував Коломойському $440 мільярдів?

Антон Швець
15 вересня, 2023 п'ятниця
20:01
Погляд Антон Швець

Це ж треба зовсім бути імбецилом, щоб таке сказати, й кретином, щоб розповсюджувати

Крадіжка такого розміру зробила б з Коломойського не просто найбагатшого злодія в історії(він став багатшим за Ескобара та Картель Калі разом узятих навіть з урахуванням інфляції). А й найбагатшу людину у світі, бо 470 млрд баксів це тільки ти ще вкрадено, а в нього ж там ще й бізнес з активами якийсь є. До того ж в рейтингу мільярдерів люди опиняються через активи, а Коломой би опинився через кеш.

Словом, це очевидна заліпуха.

Пояснюю.

По-перше, ніякі США чи там ФБР не оперують сумами у 470 чи скільки-то там мільярдів. І нічого такого не розслідують. Це брехня. Сума у 470 млрд не повʼязана з ФБР, а повʼязана з аудитом Кролл, що його провели Кролл для НБУ.

470 мільярдів доларів — це оцінний результат механістичного сумування всіх коштів (кредитів), які проїхалися по всім юрособам, офшоркам, оншоркам та підставним компаніям Коломойського, Боголюбова, Дубілетів, Гороховського, Суркісів та інших за весь час, який досліджував Кролл.

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Наприклад, одна фірма бере кредит у 10 мільйонів і виводить його. Далі інша фірма бере кредит у 10 мільйонів і гасить кредит першої. А потім інша робить так само. І так 100 разів. В сумі мільярд. Хоча по факту крадіжка 20 мільйонів (або навіть 10 у певних випадках) плюс проценти.

Кролл так зробив просто, щоб показати обсяг виводу та відмивання капіталу в Приваті. Просто, щоб показати складність системи Бєні в суді штату Делавер. Нехай там суд досліджує 20 мільйонів чи мільярд в кожному кейсі.

Реальна сума цивільного позову, яка досліджується в суді Делаверу за позовом Привату (не ФБР) - орієнтовно 620 мільйонів доларів. Зараз вже більше, пеня там, вся фігня.

Позов у Високому суді Лондона на 3 мільярди баксів від України.

ФБР розслідує значно менші суми. Принаймні публічно, бо ФБР вміє берегти власні секрети. Мова йде про відмивання в США до 187 мільйонів доларів сукупно в декількох епізодах -14, 55, 60, може ще щось. Який там статус того розслідування — хз. Публічного арешту нема, кажуть є непублічний. Запита на екстрадицію офіційного нема.

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Тобто ще раз.

Ніхто в США не інкримінує Бєні 470 мільярдів. То ми, Україна, кажемо про обсяг, який там проїхався по його системі загалом оверол.

Розгляд в Делавері у підвішеному стані. Суддя мне вторинні статеві органи. Чого так — питати не в мене.

Результату розслідування ФБР по Коломою нема. Рішення суду публічного про арешт нема. Запиту на екстрадицію нема.

Джерело

Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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