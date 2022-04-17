Художник Александро Паломбо виконав серію муралів Fuck Vladimir Putin

Про це митець повідомляє у своєму інстаграмі.



Серія муралів, на яких Путін тримає пістолет біля скроні з'явилася нащодавно на стінах в Мілані. Однак, імовірно, їх вже прибрали.



"Цей твір прибрали за дуже короткий час, очевидно, репресивні та цензурні дії Володимира Путіна також торкаються Мілана. Це не зупинить нашу свободу слова та наше мистецтво як голос на підтримку українського народу. Мовчання робить нас співучасниками", - написав Паломбо.



Нагадаємо рівненський художник Костянтин Качановський створив патріотичний мурал, на якому зображена українка в національному строї зі снайперською гвинтівкою на плечі. Автор назвав свою роботу "Красавіца терпіти не буде".

Відомо, що графічний твір називається "Володимир Путін. Російська рулетка. Самогубство царя".Александро Паломбо відомий своїми соціальними і жартівливими роботами. Він встиг зарекомендувати себе в області дизайну та ілюстрації своїм унікальним підходом до арту з гумором і сатирою.У своїх роботах він іронізує над всесвітньо відомими персонами світу політики, високої моди і мистецтва. Одним з відомих проєктів художника є серія зображень, в яких він представив королівських осіб в образі героїв Сімпсонів.