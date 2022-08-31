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Головна Технології Кіберфахівці оприлюднили список сайтів, які виманюють в українців гроші

Кіберфахівці оприлюднили список сайтів, які виманюють в українців гроші

31 серпня, 2022 середа
18:48
Технології Шахрайство

У Держспецзв’язку закликають українців не піддаватися маніпуляціям, перевіряти підозрілі сторінки та дають поради щодо фінансової безпеки

Про це інформує урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка функціонує в складі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Кіберфахівці виявили декілька шахрайських сторінок, які виманювали в українців гроші.

"Вміст оголошень на таких сторінках зазвичай стосується тематики грошових компенсацій, платформи єДопомога, фінансової допомоги від різних організації та партнерів (ООН, ЄС, Товариства Червоного Хреста та інші)", - йдеться в повідомленні. 

В оголошеннях пропонуються перейти за посиланням, аби вести на сторінку так званого Єдиного компенсаційного центру повернення невиплачених грошових коштів: "На ресурсі пропонується отримати виплату, для чого необхідно надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж".

Як наслідок - гроші з карти, замість надходити, списуються.

У фейсбуці виявлено шахраїв:

hXXps://www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/ 
hXXps://www.facebook[.]com/ЄДoпoмoгa-107571865413656/ 
hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083883771031/ 
hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083117652085/ 
hXXps://www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/ 
hXXps://www.facebook[.]com/Термінові-Новини-України-24-102528442546873/ 
hXXps://www.facebook[.]com/Допомога-українцям-104110342431366/ 
hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-соціально-підтримки-громадян/100082904180219/ 
hXXps://www.facebook[.]com/people/Новини-247/100084930128994/ 
hXXps://www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/ 

Скомпрометованими порталами є:

chis-gos[.]top
compensationukr[.]com
ec-compensation[.]xyz
edopomogaonline.yolasite[.]com
erinekenney[.]com
fanlnk[.]to/uagovnew2
hardingtwominuterule[.]com
korrespondentnet.webflow[.]io
lnk.ukr-compens[.]xyz
mygraphbook[.]com
myua-compensations[.]xyz
off.ukr-compens[.]xyz
oon24opros.yolasite[.]com
pay.ukr-compens[.]xyz
pro-gos[.]top
tax-compensation[.]xyz
tax-compenses[.]xyz
tax-compenses[.]xyz
uabayrakua[.]com
ua-compens[.]top
ua-compensation[.]top
ua-compensations[.]xyz
ua-compenses[.]top
uadop.webflow[.]io
uam-compensation[.]xyz
uatax-compens[.]xyz
uatax-compenses[.]xyz
ua-taxes-compens[.]xyz
ukrahelpforall.ucraft[.]site
ukrainebayra[.]com
ukrainecenter[.]yolasite[.]com

Фахівці рекомендують перевіряти підозрілі сторінки в єДопомогаМінсоцполітики та користуйтеся порадами від Національного банку України.

Крім того, ніколи не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайт, а також налаштуйте контроль руху коштів - увімкніть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції.

  • У другому кварталі Національний банк отримав 17 тисяч звернень від споживачів, – найчастіше цікавились кредитними канікулами та скаржились на порушення прав споживачів.

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