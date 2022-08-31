Про це інформує урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка функціонує в складі Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

Кіберфахівці виявили декілька шахрайських сторінок, які виманювали в українців гроші.

"Вміст оголошень на таких сторінках зазвичай стосується тематики грошових компенсацій, платформи єДопомога, фінансової допомоги від різних організації та партнерів (ООН, ЄС, Товариства Червоного Хреста та інші)", - йдеться в повідомленні.

В оголошеннях пропонуються перейти за посиланням, аби вести на сторінку так званого Єдиного компенсаційного центру повернення невиплачених грошових коштів: "На ресурсі пропонується отримати виплату, для чого необхідно надати персональну інформацію та здійснити додатковий платіж".

Як наслідок - гроші з карти, замість надходити, списуються.

У фейсбуці виявлено шахраїв:

hXXps://www.facebook[.]com/people/News-for-people/100081961447678/ hXXps://www.facebook[.]com/ЄДoпoмoгa-107571865413656/ hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083883771031/ hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-Допомоги/100083117652085/ hXXps://www.facebook[.]com/News-Info-UA-107681682060482/ hXXps://www.facebook[.]com/Термінові-Новини-України-24-102528442546873/ hXXps://www.facebook[.]com/Допомога-українцям-104110342431366/ hXXps://www.facebook[.]com/people/Фонд-соціально-підтримки-громадян/100082904180219/ hXXps://www.facebook[.]com/people/Новини-247/100084930128994/ hXXps://www.facebook[.]com/UA-MEDIA-1330918720341094/

Скомпрометованими порталами є:

chis-gos[.]top compensationukr[.]com ec-compensation[.]xyz edopomogaonline.yolasite[.]com erinekenney[.]com fanlnk[.]to/uagovnew2 hardingtwominuterule[.]com korrespondentnet.webflow[.]io lnk.ukr-compens[.]xyz mygraphbook[.]com myua-compensations[.]xyz off.ukr-compens[.]xyz oon24opros.yolasite[.]com pay.ukr-compens[.]xyz pro-gos[.]top tax-compensation[.]xyz tax-compenses[.]xyz tax-compenses[.]xyz uabayrakua[.]com ua-compens[.]top ua-compensation[.]top ua-compensations[.]xyz ua-compenses[.]top uadop.webflow[.]io uam-compensation[.]xyz uatax-compens[.]xyz uatax-compenses[.]xyz ua-taxes-compens[.]xyz ukrahelpforall.ucraft[.]site ukrainebayra[.]com ukrainecenter[.]yolasite[.]com

Фахівці рекомендують перевіряти підозрілі сторінки в єДопомога, Мінсоцполітики та користуйтеся порадами від Національного банку України.

Крім того, ніколи не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайт, а також налаштуйте контроль руху коштів - увімкніть SMS-інформування, встановіть ліміти на операції.

У другому кварталі Національний банк отримав 17 тисяч звернень від споживачів, – найчастіше цікавились кредитними канікулами та скаржились на порушення прав споживачів.

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