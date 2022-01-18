Кіберполіція знешкодила міжнародну мережу VPN-сервісу, який використовували кіберзлочинці для атак вірусами-шифрувальниками
Під час міжнародної операції правоохоронці отримали доступ до 15 серверів у 10 країнах, на яких розміщувався VPN-сервіс
Про це повідомляє портал МВС.
Зазначається, що наразі інфраструктуру мережі, що використовувалася у кіберзлочинах, заблоковано.
"Правоохоронці зацікавилися провайдером після того, як численні розслідування підтвердили використання злочинцями вказаного VPN-сервісу для контролю бот-мереж і розповсюдження шкідливих програм", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що VPN-сервіс пропонував послуги на основі технології OpenVPN і 2048-бітного шифрування для маскування ip-адрес та забезпечення анонімності в Інтернеті.
Виявилося, що сервіс користувався популярністю серед кіберзлочинців. Зокрема на території Німеччини встановлено понад 150 фактів зараження вірусом типу ransomware, який розповсюджувався з використанням вказаного VPN-сервісу. Потерпілі сплатили хакерам близько 60 млн євро викупу.
"За результатами операції інфраструктуру мережі, що розміщувалася на 15 серверах у 10 країнах, зокрема і в Україні, заблоковано", - пишуть у пресслужбі.
Наразі правоохоронці встановлюють причетних до атак вірусами-шифрувальниками з використанням заблокованого VPN-сервісу.
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