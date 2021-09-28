Києву повернули 19 га землі на Совських ставках вартістю 614 млн грн
Прокуратура повернула громаді Києва ділянку землі в нижньому каскаді Совських ставків вартістю 614 млн грн
Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури повідомила у Telegram.
"Завдяки зусиллям Київської міської прокуратури виконано рішення суду та повернуто територіальній громаді міста Києва земельну ділянку площею 19 га вартістю 614 млн грн, розташовану в нижньому каскаді Совських ставків, що у Голосіївському районі Києва", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі нагадали, що у 2008 році компанія орендувала у Київської міськради земельну ділянку. Умови договору передбачали її забудову протягом трьох років з моменту укладення договору.
Однак з цього моменту компанія у порушення вимог законодавства та договору оренди землі так і не приступила до забудови спірної земельної ділянки, що позбавило територіальну громаду можливості отримати об'єкт, який сприятиме розвитку рекреаційної інфраструктури Києва.
При цьому територія земельної ділянки утримувалася в неналежному стані, у зв'язку із чим її прибирання систематично здійснюється комунальними службами Голосіївського району міста Києва.
За цими обставинами прокуратура звернулася з позовом до суду.
У пресслужбі зазначили, що наразі рішення суду виконане у повному обсязі шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав та нерухоме майно про припинення права оренди та фактичного повернення земельної ділянки територіальній громаді.
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