Про це на брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

"Україна має цілковите право відповідати на російську агресію", - сказав він.

Прайс зауважив, що російські сили ведуть бойові дії на суверенній українській території.

Також він прокоментував, яким чином може застосовуватися американське озброєння.

"Україна має повне право, так само як і будь-яка інша країна, захищати свою територію. Саме через це ми забезпечили поставки оборонної зброї", – сказав Прайс.

Водночас він додав: "Це правда, що ми отримали запевнення від наших українських партнерів, що вони не використовуватимуть цих озброєнь для ураження цілей на території Росії".

Речник Держдепу назвав "сумною" реальність, яка полягає в тому, що "російські війська розгорнуті всередині України в районах, розташованих достатньо далеко від російського кордону".

Він запевнив, що Сполучені Штати посилюватимуть позиції України як на полі бою, так і за столом переговорів.

"Але ми також хочемо бути обережними й забезпечити, що ні ми, ні міжнародне товариство не робитимемо нічого, що може без зайвої потреби продовжити цей конфлікт", - додав Прайс.

Він наголосив, що зараз саме РФ намагається продовжити війну.

"Якщо Україна сьогодні припинить боротися, то вже завтра не буде суверенної, незалежної держави Україна. Якщо Росія припинить бойові дії сьогодні, то не буде війни", - зазначив Прайс.

1 червня Байден оголосив, що США передадуть Україні ракетні системи для точних ударів всередині країни.

У Пентагоні розкрили деталі оголошеного президентом Джо Байденом нового пакету допомоги для України вартістю 700 млн доларів. Це вже одинадцятий пакет військової допомоги для України із запасів Пентагону з серпня 2021 року. США відправлять в Україну передові ракетні системи. Нова зброя - реактивна система залпового вогню Himars або РСЗВ: мобільний блок, який може одночасно запускати кілька високоточних ракет. Високомобільна артилерійська ракетна система може вражати російські цілі на відстані до 50 миль (80 км).

Згодом заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що РФ діятиме на "ураження центрів прийняття рішень" в Україні у разі використання Києвом озброєнь проти об'єктів на території РФ.

А радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що зброя, яку надають західні партнери, робить українців щасливими.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb