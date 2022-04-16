Київ посилює підготовку до оборони міста, – голова військової адміністрації

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов.

В Києві існує небезпека авіаційних та ракетних ударів, і доки триває війна, столиця повинна бути готовою до оборони. Жирнов закликав містян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та відразу прямувати в укриття.

"У звʼязку зі значним прибуттям мешканців столиці, звертаємося, що місто залишається небезпечним. Просимо мешканців столиці, а особливо жінок, дітей, студентів і літніх людей, які мають, де проживати за межами міста – не повертатись", – додав він.

Сьогодні в столиці вживаються всі необхідні заходи щодо нарощування підготовки до оборони міста і водночас триває розблокування вулиць та покращення сполучення всередині.

Вранці, 16 квітня, російські окупанти завдали ракетного удару по Дарницькому району Києва, загинула одна людина.