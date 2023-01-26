Про це інформує Офіс генерального прокурора.

Управління освіти Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за результатами тендеру уклало договори на понад 3,7 млн грн з підприємством на закупівлю 17 генераторів для укриттів навчальних закладів.

У ході слідства встановлено, що переможець запропонував вартість товару вище ринкової. Це призвело до збитків держави на понад 1,3 млн грн.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику Управління освіти Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення", - пише пресслужба.

Нині триває слідство. Правоохоронці перевіряють причетність до вчинення злочину інших осіб.

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