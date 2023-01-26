Київська чиновниця придбала генератори для навчальних закладів на 1,3 млн грн дорожче від реальної вартості
Посадовиця Голосіївської райадміністрації забезпечила виграш у тендері продавцю генераторів, який запропонував ціну на 1,3 млн грн дорожче від реальної
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
Управління освіти Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за результатами тендеру уклало договори на понад 3,7 млн грн з підприємством на закупівлю 17 генераторів для укриттів навчальних закладів.
У ході слідства встановлено, що переможець запропонував вартість товару вище ринкової. Це призвело до збитків держави на понад 1,3 млн грн.
"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику Управління освіти Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації за фактом привласнення бюджетних коштів та службового підроблення", - пише пресслужба.
Нині триває слідство. Правоохоронці перевіряють причетність до вчинення злочину інших осіб.
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