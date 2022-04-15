Київське метро відновило круговий рух потягів на синій і зеленій гілках

Про це повідомив Київський метрополітен.



"Нагадуємо, що сьогодні на синій та зеленій лінії відновлено круговий рух поїздів. Також на червоній лінії круговий рух між станціями "Академмістечко" - "Шулявська" та двосторонній рух між станціями "Шулявська" - "Театральна". Орієнтовний інтервал руху по всіх лініях - 30 хвилин", - ідеться в заяві.



На червоній гілці потяги їздять від станції "Академмістечко" до "Театральної". На синій - від станції "Героїв Дніпра" до "Теремків". На зеленій лінії поїзди прямують від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".



Працюють пересадочні вузли "Золоті ворота" - "Театральна" та "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту". На станціях "Майдан Незалежності" та "Кловська" потяги не зупиняються.



Розклад роботи метрополітену можуть оперативно змінити за необхідності. Метро для перевезень пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Підземні станції цілодобово приймають людей як укриття.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що київське метро з 15 квітня відновить рух обома коліями на синій та зеленій гілках.

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