Київський фунікулер з 12 липня тимчасово припинить роботу
З 12 липня київський фунікулер закривається на ремонт
Про це повідомляє пресслужба Київпастранс.
Зазначається, фунікулер зачиняється з 12 до 24 липня на плановий щорічний ремонт транспорту.
"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.
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