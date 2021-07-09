Київський фунікулер з 12 липня тимчасово припинить роботу

Про це повідомляє пресслужба Київпастранс.

Зазначається, фунікулер зачиняється з 12 до 24 липня на плановий щорічний ремонт транспорту.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

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