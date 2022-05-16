Київстар підтвердив тренд повернення українців додому

Про це повідомив президент мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми можемо підтвердити, що є тренд повернення українців додому. Ми справді бачимо всю міграцію, бачимо всі країни. За базою Київстару, Польща прийняла 35% українців, що поїхали. Німеччина – 15%, Чехія – 7%, Італія – 5%, Молдова та Румунія – по 2%", – сказав Комаров.

За його даними, в Україні налічується близько 8,7 млн внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про два типи міграцій: із великих міст у селища та зі Сходу на Захід, зазначив Комаров.

"Близько 4 млн людей переїхали в інші області країни, інші перемістилися з міст у села в межах своїх областей. Внутрішня міграція такої великої кількості людей – це технічний виклик для мобільних мереж", – вказав він.

Нагадаємо, після 9 травня зберігається тенденція щодо збільшення потоку на в'їзд людей в Україну.

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