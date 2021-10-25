“Київтеплоенерго” підключило до опалення понад 40% будинків

Про це заявив начальник відділу з експлуатації теплових мереж «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин, повідомляє Громадське радіо.

“Станом на сьогодні вже понад 40% житлових будинків у зоні постачання КП «Київтеплоенерго» підключені до опалення. Ми продовжуємо плавно запускати будинки і підключати їх до опалення. Протягом 7 днів з 23 жовтня у нас графік підключення будинків”, – каже Пелипишин.

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