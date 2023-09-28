Кількість дратівливих заяв збільшиться: Кулеба спрогнозував, як вибори у США вплинуть на підтримку України

Про це Кулеба розповів у інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Міністр заявив, що і в Республіканській, і в Демократичній партії є політики, які вважають, що потрібно перестати підтримувати Україну, проте вони в абсолютній меншості. Разом з тим, з наближення виборчих перегонів у США, кількість заяв, які "дратуватимуть" українців ймовірно зросте.

"Тому що це вибори, і ті, хто йде проти нинішньої влади, мають критикувати нинішню владу. Такий закон", - вказав Кулеба.

Кулеба умовно поділив республіканців на "рейганістів" і "трампістів", аби пояснити як відрізняються їхні позиції щодо підтримки України.

"Є два умовно базові "мейнстрим-крила". Одне крило - це так звані рейганісти, а друге - це умовні "трампісти". І ми розуміємо, що рейганівське крило - це якраз такі беззастережні проукраїнські "яструби". "Трампісти" є більше в контексті наступних виборів. Але вони, їхня мейнстрим-частина, не ставлять під сумнів необхідність підтримки України. Вони просто пов'язують її продовження з іще більшою прозорістю, з іще більшою ефективністю використання ресурсів, які надають від США", - пояснив він.

Коментуючи заяви одного з конкурентів Дональда Трампа за участь у президентських виборах від Республіканської партії губернатора Флориди Рона Десантіса щодо зменшення підтримки України, Кулеба зазначив, що вони викликані лише наближенням виборів.

За словами очільника МЗС, під час спілкування зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті та сенаторами він не відчув змін: "усе теж було в позитиві", розмови були конструктивними та змістовними.

"А зустріч із президентом США Джо Байденом була не просто конструктивною, а орієнтованою на результат і стратегічне бачення. Тобто видно, що коли Сполучені Штати кажуть, що вони будуть поруч з Україною стільки, скільки потрібно, вони саме це й мають на увазі", - додав Кулеба.

На його думку, коли опоненти Байдена атакуватимуть його адміністрацією, однією тем буде нібито "неефективність використання американських коштів і корупція в Україні". Кулеба наголосив, що за півтора року Україна не отримувала жодної претензії від аудиторів США щодо неефективного використання допомоги, а щодо боротьби з корупцією, то "всі бачать кроки, які вживає президент, парламент, уряд".