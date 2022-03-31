Кількість українських біженців у Молдові зменшилася до 96 тис., - генеральний секретар уряду

Про це повідомляє Interfax з посиланням на Генерального секретаря уряду Молдови Думітру Удреа.



"За весь цей час у Молдові залишалося понад 100 тис. біженців. Зараз ця кількість зменшилася. На території Молдови перебуває 96 243 біженця, з них 47% є неповнолітніми. Понад 2 тис. дітей пішли до шкіл і садків. Близько 50 тис. біженців розмістились у більш ніж 100 центрах по всій країні, інші живуть сім’ями", – сказав Удреа.



За його інформацією, понад 60 тис. українських біженців забезпечили автомобільним, авіаційним та залізничним транспортом для виїзду до країн Європейського Союзу та Туреччини.



"5918 людей звернулися з проханням про надання притулку. З них понад 3000 є громадянами України, решта - громадянами інших держав, які були евакуйовані з України", - сказав він.



Від ЄС до Молдови надійшла гуманітарна допомога вартістю сім мільйонів євро, а на спеціальному рахунку Міністерства фінансів знаходиться 58 мільйонів леїв. (Молдовський лей - офіційна валюта країни, це - понад 3 мільйони доларів).



Парламент Молдови оголосив надзвичайний стан у країні через ситуацію в Україні терміном на 60 днів з 24 лютого.

Нагадаємо, 13 березня Молдова почала приймати цифрові документи в "Дії".